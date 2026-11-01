Glogonjska jesen: Opovčanke na tradicionalnoj manifestaciji

Aktiv žena opštine Opovo učestvovao je na tradicionalnoj manifestaciji „Glogonjska jesen”, koja je u Glogonju okupila brojna udruženja, ljubitelje tradicije i humane ljude. Gošće iz Opova odazvale su se na poziv prijateljica iz Udruženja žena „Glogonjke”, a događaj je uspešno realizovan uprkos kišnom i tmurnom vremenu.

U okviru manifestacije organizovan je i humanitarni bazar, na kome su se prikupljala novčana sredstva za lečenje meštanke Aleksandre. Bogat program bio je ispunjen nastupima folklornih ansambala, izložbama cveća i jesenjeg povrća, dok su na štandovima udruženja bile izložene raznovrsne unikatne rukotvorine.

Pored izložbenog dela, posebne pohvale svih prisutnih posetilaca i učesnika odneo je tradicionalni svadbarski kupus, koji se tokom celog dana krčkao u četiri velika zemljana lonca. Iz Aktiva žena opštine Opovo ističu da loše vreme nije moglo da pokvari odlično raspoloženje i uspešnu promociju banatske tradicije i solidarnosti.

(Pančevac/S.L)