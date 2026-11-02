Održan Dan jabuke u Jabuci: Šarenilo, radost i školski duh

U Osnovnoj školi „Goce Delčev“ u Jabuci uspešno je održana tradicionalna manifestacija „Dan jabuke u Jabuci“. Ovaj kreativni jesenji festival osnovan je 2010. godine, a vremenom je stekao humanitarni karakter i počeo da privlači sve veći broj posetilaca.

Tradicionalna manifestacija „Dan jabuke u Jabuci“ i ove godine je u Osnovnu školu „Goce Delčev“ donela mnogo šarenila, radosti i školskog duha – a sve u čast kraljice jeseni, jabuke. Ovaj kreativni školski festival uključuje prodajni bazar, kulturno-umetnički program i mnoštvo pratećih sadržaja, a osnovan je pre šesnaest godina, na ideju jabučkih đaka, učitelja i nastavnika.

Kreativna inicijativa vremenom je počela da privlači sve veći broj posetilaca i stekla humanitarni karakter. I ove godine humana misija bila je više nego uspešna.

Poslednjih godina nastavnici i mali kreativci trude se da se, u susret manifestaciji, čitava škola preodene u jesenje ruho. Posetioce ovih dana pozdravljaju hodnici ukrašeni karakterističnim bojama i motivima, dok se dvorište ponosi zanimljivim dekorom i raskošnim sadnicama jesenjeg cveća.

(RTV Pančevo)