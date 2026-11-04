Važna donacija OŠ „Moša Pijade“: Računari za efikasnije učenje u školi u Ivanovu

Osnovna škola „Moša Pijade” u Ivanovu dobila je računare kao plod zajedničke akcije Matematičke gimnazije iz Beograda i Fondacije „Alek Kavčić”, usmerene na podršku obrazovnim ustanovama u manjim mestima i seoskim sredinama.

Predstavnici pomenute gimnazije, s kojima je bio i Aleksandar Kavčić, poznati profesor, naučnik i filantrop, posetili su nedavno Ivanovo kako bi tamošnjim učenicima i nastavnicima uručili računara namenjene unapređenju uslova za nastavu i učenje.

Cilj akcije je da se đacima, bez obzira na veličinu mesta u kojem žive i pohađaju školu, omogući bolji pristup savremenim tehnologijama i digitalnim obrazovnim sadržajima.

U pozadini ove inicijative nalazi se model po kojem Fondacija „Alek Kavčić” svake godine obezbeđuje Matematičkoj gimnaziji 20 novih računara.

Gimnazija potom kompjutere iz prethodne generacije, nakon što ih njeni učenici obogate odgovarajućim softverima, prosleđuje školama kojima je takva oprema potrebna.

Na taj način računari nastavljaju da se koriste i nakon što ih zameni novija oprema, a podrška stiže i do obrazovnih ustanova u manjim sredinama.

Direktorka OŠ „Moša Pijade“, Sanja Simić Mijatović, zahvalila se na donaciji i naglasila kako je značajna za Ivanovčane, jer savremena računarska oprema danas predstavlja važan deo obrazovnog procesa.

– Pored toga što učenicima omogućavaju lakši pristup informacijama i digitalnim sadržajima, novi kompjuteri otvaraju mogućnosti za primenu inovativnih metoda rada i razvijanje informatičkih veština koje su sve važnije u daljem školovanju – navodi direktorka.

Prema rečima Aleksandra Kavčića, osnivača pomenute fondacije, ovog donirano je pet računara.

– Tako će svako dete u odeljenju moći ponaosab da radi na svom računaru, jer je u školi postojalo još pet, pa sada ima ukupno deset računara – navodi ovaj filantrop.

Zajednička akcija Matematičke gimnazije i Fondacije „Alek Kavčić” time nastavlja da povezuje obrazovne ustanove različitih sredina, uz ideju da kvalitetnije uslove za učenje ne bi trebalo da određuje mesto u kojem se škola nalazi.

(Pančevac/J. Filipović)

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