JKP Higijena: Besplatan parking tokom praznika

Tokom praznika – Dana državnosti, kontrolori na otvorenom parkiralištu – zoniranim parking-mestima neće vršiti kontrolu naplate parkiranja u ponedeljak, 16. februara, i utorak, 17. februara, saopšteno je iz JKP Higijena Pančevo.

Pauk će biti u pasivnom dežurstvu.

Zgrada direkcije JKP-a „Higijena“ Pančevo, u Cara Lazara 57, i Uslužni centar, u Dimitrija Tucovića 5, neće raditi u ponedeljak, 16. februara, i utorak, 17. februara.

RJ „Zoohigijena“ radiće do podneva u nedelju, 15. februara, a 16. i 17. februara – u prepodnevnoj smeni, od 7 do 15 sati.

RJ „Stara deponija“ radiće do 16 sati 15, 16. i 17. februara.

(Pančevac)