Mitropolit bački Irinej priključen u bolnici

Mitropolit bački Irinej Bulović nalazi se na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde je nakon operativnog zahvata priključen na respirator.

Kako prenosi Blic, njegovo zdravstveno stanje je ozbiljno, a Srpska pravoslavna crkva (SPC) pozvala je vernike da se mole za njegovo ozdravljenje.

SPC uputila apel vernicima

Srpska pravoslavna crkva oglasila se sinoć povodom zdravstvenog stanja mitropolita Irineja, pozivajući vernike da mu pruže molitvenu podršku.

-Deco Svetog Save, pozivamo vas da Gospodu i Majci Božjoj večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje mitropolita bačkog g. Irineja – navedeno je u apelu SPC.

Posebne molitve za njegovo ozdravljenje služene su sinoć u svim hramovima Eparhije bačke.

Mitropolit Irinej Bulović, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, jedan je od najistaknutijih i najdugovečnijih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve.

(24sedam.rs)