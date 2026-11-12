Počelo zakazivanje termina za isplate klijentima Alta banke

Portal banke Poštanske štedionice na kom je moguće zakazivanje termina za isplate osiguranih depozita klijentima Alta banke u stečaju dostupan je je od danas, a isplate će početi sutra.

Te isplate Poštanska štedionica će obavljati u ime i za račun Agencije za osiguranje depozita, za fizička lica, preduzetnike i mikro, mala i srednja pravna lica koja ostvaruju pravo na isplatu, do osiguranog iznosa od 50.000 evra po deponentu.

Isplatna mesta odabrana su prema rasporedu nekadašnje mreže Alta banke, koja je obuhvatala 19 ekspozitura: sedam u Beogradu i 12 u drugim gradovima, uz dodatne kapacitete Poštanske štedionicae u mestima u kojima postoji potreba klijenata.

U Novom Sadu za isplatu će biti angažovano svih sedam ekspozitura Poštanske štedionice, dok su u Nišu predviđene tri ekspoziture, u odnosu na jednu koju je imala Alta banka. Isplata je organizovana i u Somboru, gde Alta nije imala ekspozituru, ali postoji značajan broj njenih klijenata.

U Beogradu je za isplatu opredeljena 31 ekspozitura, uz novootvorenu specijalizovanu ekspozituru u centrali Poštanske štedionice, u Ulici kraljice Marije 3, sa 28 isplatnih šaltera, namenjenu isključivo ovom poslu. Ovakvom organizacijom ta banka obezbeđuje veću dostupnost isplatnih mesta i uslove za efikasnije usluživanje klijenata.

Za isplatu je, pored važeće lične karte ili pasoša, potrebno poneti na uvid i originalnu ispravu o računu ili depozitu u Alta banci. To može biti ugovor o tekućem računu, depozitu ili štednji, štedna knjižica, kartica tekućeg dinarskog ili deviznog računa ili druga valjana isprava kojom se dokazuje potraživanje, u skladu sa uputstvima Agencije za osiguranje depozita.

Preduzetnici i mikro, mala i srednja pravna lica takođe dostavljaju originalnu ispravu o računu ili depozitu, uz identifikacioni dokument zastupnika, odnosno ovlašćenog lica, kao i OP obrazac u originalu ili overenoj kopiji. Кada zahtev podnosi lice koje nije registrovani zastupnik, potrebno je i odgovarajuće ovlašćenje.

Za prenos sredstava u evrima u drugu domaću banku treba pripremiti i instrukcije banke kod koje je otvoren devizni račun.

Pravo na podnošenje zahteva za isplatu osiguranih depozita klijenata u Alta banci traje do 3. novembra 2029. godine.

(Beta)