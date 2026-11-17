Advokati Pištaljke otkazali su punomoćje Mariji Radovanović, bivšem sekretaru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koju su zastupali u sporu zbog izvršenog uzbunjivanja, a zbog napada na narodnu poslanicu Lidiju Vukićević na stepenicama skupštine.

Pištaljka brani uzbunjivače bez obzira na njihovu političku i drugu opredeljenost, ali ovakvo ponašanje ugrožava decenijski rad na svesti o značaju uzbunjivača u društvu i ugledu koji uzbunjivači danas u Srbiji uživaju, navodi se u saopštenju.

Napad na narodnu poslanicu, kako kažu, sporan je i zbog toga što su do sada upravo uzbunjivači bili meta ovakvih napada. A tada, osim Pištaljke, nije bilo nikoga da ih zaštiti.

(Euronews Srbija)

Danas konstitutivna sednica: Veliki broj građana ispred Skupštine