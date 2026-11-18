Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da Srbija novu vlast dočekuje sa stabilnim javnim finansijama, 500 milijardi dinara na računu, deviznim rezervama od oko 30 milijardi evra i očuvanim investicionim kreditnim rejtingom.

Gostujući na Tanjug televiziji, Mali je istakao da Srbija u trećem kvartalu beleži privredni rast od četiri odsto, što je trenutno čini najbrže rastućom ekonomijom u Evropi. On je naveo da je udeo javnog duga u BDP-u 43,5 odsto, kao i da je naplata domaćeg PDV-a veća od planirane za 1,2 milijarde dinara, što je pripisao i nedavnim jednokratnim isplatama pomoći penzionerima i korisnicima boračkog i dečjeg dodatka.

Povećanje plata, penzija i minimalca

Ministar je podsetio da građane u naredna dva meseca očekuju nova povećanja primanja:

Od 1. decembra: Plate u javnom sektoru rastu za osam odsto, dok će zaposlenima u socijalnim ustanovama zarade biti uvećane za 12 odsto.

Penzije: Od 1. decembra sledi povećanje od 7,5 odsto po švajcarskoj formuli, čime će prosečna penzija dostići oko 520 evra.

Prosečna zarada i minimalac: Projekcija je da će prosečna plata u decembru iznositi oko 1.200 evra, dok od 1. januara minimalna zarada raste na 600 evra.

Jačanje Poštanske štedionice i upozorenje oko Ekspa

Radi dodatnog očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, Vlada u tehničkom mandatu donela je odluku da sprovede prevremeni otkup državnih obveznica iz portfelja Banke Poštanska štedionica u vrednosti do 50 milijardi dinara, što će biti realizovano u naredne dve do tri nedelje.

Osvrćući se na projekat „Ekspo 2027“, Mali je upozorio da su pripreme usporene zbog sporosti u donošenju odluka, naglasivši da bi eventualno zaustavljanje projekta ili infrastrukturnih radova nanelo štetu ugledu zemlje, usporilo privredni rast i moglo dovesti do potencijalnih tužbi.

On je takođe kritikovao najave progresivnog oporezivanja koje dolaze od nove većine, ocenjujući da bi veći porezi za najplaćenije kadrove, poput inženjera i programera, mogli da podstaknu njihov odlazak iz Srbije.

(Pančevac/TanjugTV)