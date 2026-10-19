Hitna pomoć: Jedna intervencija na javnom mestu

Lekari Hitne pomoći su imali jednu intervenciju na javnom mestu, dok je bilo 17 kućnih poseta, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata van grada je bilo devet, a u pratnji lekara dva.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 43 pacijenta, među kojima je bilo šestoro dece.

Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)