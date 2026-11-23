U HIP-Petrohemiji u Pančevu počinju aktivnosti na pokretanju proizvodnih postrojenja, nakon uspešno završenog kapitalnog remonta u koji je uloženo oko 15 miliona evra.

Tokom ovog remonta, najvećeg u istoriji kompanije, realizovano je više od 11.000 aktivnosti. Uspešno realizovani radovi doprineće stabilnijem radu postrojenja, većoj energetskoj efikasnosti i unapređenju proizvodnih procesa, što je od velikog značaja za ceo prerađivački kompleks NIS-a, imajući u vidu tehničko-tehnološku povezanost sa Rafinerijom nafte Pančevo.

Među najznačajnijim završenim aktivnostima su remont dva kotla za proizvodnju pare visokog pritiska u fabrici Etilen, kao i rekonstrukcija čelične konstrukcije u objektu za finalizaciju proizvoda u Fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru. Veliki deo radova odnosio se i na ispunjavanje zakonskih obaveza, kontrolu i čišćenje opreme.

„Uspešan završetak najvećeg kapitalnog remonta u istoriji HIP-Petrohemije predstavlja izuzetno važan korak ka još stabilnijem, bezbednijem i energetski efikasnijem radu naših postrojenja. Ovakav rezultat postignut je zahvaljujući velikoj posvećenosti naših zaposlenih i izvođača radova, uz striktno poštovanje najviših standarda bezbednosti i zaštite životne sredine. Modernizacijom ključne opreme dodatno smo ojačali pouzdanost Petrohemije, što je od strateškog značaja ne samo za našu kompaniju, već i za ceo prerađivački kompleks NIS-a“, izjavio je Goran Stojilković, direktor HIP-Petrohemije.

Na realizaciji projekta bilo je angažovano više od 1.100 ljudi, od čega oko 700 eksternih izvođača i oko 400 zaposlenih HIP-Petrohemije, a posebna pažnja tokom celog procesa bila je posvećena bezbednosti i zaštiti zdravlja svih učesnika.

Proces ponovnog pokretanja proizvodnje, posle dvomesečnog zastoja, odvija se utvrđenom dinamikom i u skladu sa kompanijskim procedurama, uz poštovanje svih propisanih ekoloških standarda.

Tokom starta fabrike Etilen moguća je pojačana buka, pojava dima i povremeni plamen na baklji. Ove pojave predviđene su od 23. novembra, u trajanju od oko 48 sati, dok je početak rada postrojenja u Fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru planiran za 8. decembar.

(Pančevac)