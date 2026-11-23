Zimska služba u Vršcu zvanično je ušla u stanje pripravnosti pred početak predstojeće zimske sezone, nakon što je uspešno obavljena godišnja smotra vozila, mehanizacije i ljudstva.

Tokom smotre proverena je tehnička ispravnost ukupno 12 raspoloživih vozila, spremnost dežurnih ekipa, kao i zalihe posipnog materijala. Kako je saopšteno, zimsko održavanje saobraćajnica i ove godine realizuje se kroz ugovor o javno-privatnom partnerstvu, a izvođač radova već sada raspolaže količinama soli i kamenog agregata koje premašuju ugovoreni minimum.

Član Gradskog veća zadužen za infrastrukturu i komunalne delatnosti Dejan Čebzan potvrdio je da su svi kapaciteti spremni za prve intervencije.

„Proverom je utvrđeno da je mehanizacija potpuno ispravna i da su ekipe spremne za početak rada. Tokom prethodnih sezona nismo imali problema sa snabdevanjem materijalom jer izvođač po potrebi brzo doprema dodatne zalihe. U slučaju ekstremnijih vremenskih uslova, u pomoć će se uključiti i ljudstvo i mehanizacija JKP ‘Drugi oktobar’“, istakao je Čebzan.

Programom zimskog održavanja obuhvaćene su sve gradske saobraćajnice, kao i lokalni putevi koji povezuju Vršac sa okolnim naseljenim mestima. Stanje na terenu pratiće se svakodnevno, dok će se stepen dežurstva prilagođavati aktuelnim vremenskim prilikama.

Poseban prioritet i češće kontrole biće usmereni ka Vršačkom bregu, kao i putnim pravcima prema Kuštilju i Šušari. Reč je o deonicama koje su izložene jakim udarima vetra, gde u kratkom roku mogu da se formiraju snežni nanosi koji otežavaju ili potpuno prekidaju odvijanje saobraćaja.

(Pančeac/RTV Pančevo/S.L)