U Gimnaziji „Mihajlo Pupin“ u Kovačici počela je realizacija manifestacije „Dani otvorenih vrata“, namenjene učenicima osmih razreda osnovnih škola iz ove opštine i okruženja.

Cilj ove aktivnosti je da se budućim srednjoškolcima na neposredan način približe život, rad i organizacija nastave u ovoj obrazovnoj ustanovi. Tokom posete, osmaci imaju priliku da prisustvuju pojedinim časovima, iz prve ruke se upoznaju sa načinom rada profesora i osete svakodnevnu gimnazijsku atmosferu.

Prvi gosti kovačičkih gimnazijalaca bili su učenici osmog razreda iz Debeljače – Jovana, Una, Aleksa i Nenad, kojima su domaćini predstavili školu i mogućnosti koje ona nudi. Iz gimnazije poručuju da se raduju nastavku akcije i novim susretima sa budućim srednjoškolcima.

Istovremeno, gimnaziju su posetili i predstavnici Tehničkog fakulteta Slovačkog poljoprivrednog univerziteta (SPU) iz Njitre. Tom prilikom učenicima su predstavljeni studijski programi ovog univerziteta u Slovačkoj, mogućnosti daljeg obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i profesionalne perspektive koje studiranje na ovoj visokoškolskoj ustanovi pruža budućim studentima.

(Pančevac/S.L)