Poljoprivredna škola Vršac pokreće akciju prikupljanja, očuvanja i promocije starih i autohtonih sorti, u okviru projekta koji realizuje u saradnji sa Ekološkim pokretom „Okvir života“ iz Mionice, uz finansijsku podršku NLB Komercijalne banke.

Tim povodom, iz škole upućuju poziv svim zainteresovanim građanima sa teritorije grada Vršca koji u svojim domaćinstvima čuvaju stara i autohtona semena ratarskih i povrtarskih kultura, kao i sadni materijal voćarskih i vinogradarskih sorti, da se uključe u akciju i doprinesu očuvanju lokalnog poljoprivrednog nasleđa.

Zainteresovani građani mogu da se prijave najkasnije do 6. decembra 2026. godine, slanjem privatne poruke na zvaničnu stranicu Poljoprivredne škole Vršac, uz navođenje dva podatka:

iz kog mesta sa teritorije Vršca dolaze,

koje stare ili autohtone sorte semena ili sadnog materijala poseduju.

Iz ove obrazovne ustanove poručuju da je svaki podatak i svaki sačuvani primerak dragocen za opstanak tradicionalnih sorti i očuvanje bogatstva poljoprivredne baštine za buduće generacije.

(Pančevac)