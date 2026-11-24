Potraga za starim sortama u Vršcu: Prijavite svoja semena
Poljoprivredna škola Vršac pokreće akciju prikupljanja, očuvanja i promocije starih i autohtonih sorti, u okviru projekta koji realizuje u saradnji sa Ekološkim pokretom „Okvir života“ iz Mionice, uz finansijsku podršku NLB Komercijalne banke.
Tim povodom, iz škole upućuju poziv svim zainteresovanim građanima sa teritorije grada Vršca koji u svojim domaćinstvima čuvaju stara i autohtona semena ratarskih i povrtarskih kultura, kao i sadni materijal voćarskih i vinogradarskih sorti, da se uključe u akciju i doprinesu očuvanju lokalnog poljoprivrednog nasleđa.
iz kog mesta sa teritorije Vršca dolaze,
koje stare ili autohtone sorte semena ili sadnog materijala poseduju.
Iz ove obrazovne ustanove poručuju da je svaki podatak i svaki sačuvani primerak dragocen za opstanak tradicionalnih sorti i očuvanje bogatstva poljoprivredne baštine za buduće generacije.
(Pančevac)