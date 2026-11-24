MUP: Uhapšen učenik zbog pucnjave u školi u Kragujevcu, dve osobe povređene
Sedamnaestogodišnji učenik Prve tehničke škole u Kragujevcu uhapšen je danas zbog sumnje da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku, a u incidentu su povređene dve osobe, saopštila je Policijska uprava u Kragujevcu.
Policiji je oko osam časova prijavljeno da je u školi došlo do incidenta u kojem je jedna osoba povređena najverovatnije vatrenim oružjem, a druga usled pucanja stakla.
Policija je savladala i uhapsila 17-godišnjeg učenika, koji se sumnjiči da je upotrebio malokalibarsku pušku.
U saopštenju je navedeno da nijedan učenik škole nije povređen.
Policijske snage su na terenu i rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti događaja.
(Pančevac)