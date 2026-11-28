Gudački kvartet „Arko” započeo ciklus koncerata u Pančevu
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28.11.2026
Penzioneri koji sada primaju 56.000 dinara mesečno, nakon povećanja od 7,5 odsto, primaće 60.200 dinara.
Njihova penzija biće veća za 4.200 dinara mesečno.
Koliko raste penzija od 56.000 dinara?
Da biste izračunali koliko će iznositi vaša penzija nakon povećanja, sadašnji iznos pomnožite sa 1,075. Tako penzija od 56.000 dinara prelazi 60.000 dinara i iznosi 60.200 dinara, piše Blic.
Kada stiže prva uvećana penzija?
Usklađivanje od 7,5 odsto primenjuje se od 1. decembra 2026. godine. Prvi uvećani iznos penzioneri će dobiti uz penziju za decembar, koja se isplaćuje u januaru 2027. godine.
(Nin)
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28.11.2026
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Ovaj praznik, koji je ujedno i prvi dan Božićnog posta obeležava se 15. novembra po starom, odnosno 28. novembra po novom kalendaru.
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