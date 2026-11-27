VRŠAC – Povodom obeležavanja Dana škole, u Osnovnoj školi „Olga Petrov Radišić“ u Vršcu organizovana je tradicionalna likovna radionica na kojoj su učestvovali đaci od prvog do osmog razreda. Zbog velikog broja kreativnih i maštovitih radova koji su tom prilikom nastali, stručna komisija je imala veoma težak zadatak da odabere najuspešnije mlade umetnike u svim uzrasnim kategorijama.

Svečani prijem povodom Dana škole biće održan u petak, 27. novembra 2026. godine, sa početkom u 12 časova u svečanoj sali škole. Tom prilikom, direktor škole će svečano uručiti zaslužena priznanja i diplome svim nagrađenim i pohvaljenim učenicima.

Nagrađeni učenici nižih razreda:

I razred: Irina Tišma (I1), Lana Rica (I2) i Vasilia Miklea (Ir)

II razred: Tara Talianu (II2), Vukan Tadić (II1) i Jovan Nikolajević (IIr)

III razred: Nikolija Jakšić (III1), Jovan Bašić (III2), Milana Pilipović (III2), Sofija Tomaš (III1), Vuk Miladinović (III2) i Lazar Milanović (III2)

IV razred: Helena Hadžić (IV2), Marija Briher (IVr), Ana Urošević (IV2) i Milorad Prunić (IV2)

Najuspešniji učenici viših razreda:

V razred: 1. Sabina Joana Ćirila (V3), 2. Dijana Janeš (V3), 3. Sara Klašnja (V1)

VI razred: 1. Iris Žujka (VI3), 2. Mirjana Mandić (VI2), 3. Irina Urošević (VI2)

VII razred: 1. Bojana Božanić (VII1), 2. Nataša Kapacin (VII2), 3. Dana Škontra (VII2)

VIII razred: 1. Andrea Benka (VIII3), 2. Martina Čebzan (VIII3), 3. Jovana Petrović (VIII1)

(Pančevac/S.L)