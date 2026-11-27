Festival tradicionalne muzike Srbije i Severne Makedonije pod nazivom „Srma“ biće održan u sredu, 2. decembra, sa početkom u 19 časova, u pozorišnoj sali Centra za kulturu Kovin.

Manifestacija se organizuje u duhu negovanja tradicije, očuvanja kulturnog nasleđa i jačanja prijateljskih veza između srpskog i makedonskog naroda, a ulaz je slobodan za sve posetioce.

Publika će imati priliku da uživa u bogatstvu tradicionalnih melodija i pesama dva naroda, a na sceni u Kovinu nastupiće:

učenici solisti i orkestar Muzičke škole „Lazo Micev Rale“ iz Kavadaraca,

pevačka grupa „Glasovi ravnice“,

muzički projekat Centra za kulturu Kovin sa solistima,

Narodni orkestar pod upravom Pavla Ubovića.

Kao specijalna gošća festivala nastupiće vokalna solistkinja iz Pančeva Andrea Aleksić.

Iz Centra za kulturu Kovin pozivaju sve sugrađane i ljubitelje tradicionalne muzike da prisustvuju ovom događaju i podrže kulturnu saradnju koja povezuje dva naroda.

(Opština Kovin)