NAJLEKOVITIJE VOĆE: Evo šta će se desiti ako svakog dana pojedete samo 3 urme
Urme su toliko zdrave da su skoro neophodne u našem jelovniku. To što su veoma slatke i ukusne ide im u prilog. Sve što je potrebno je da nedelju dana, svaki dan uzimate po tri urme.
Evo šta će se desiti vašem telu, ako ovo pravilo ispoštujete:
1. Kosti će vam biti zdravije
Minerali koji se nalaze u suvom voću kao što su fosfor, kalijum, kalcijum i magnezijum, jačaju naše kosti i bore se protiv bolesti kao što je osteoporoza.
2. Metabolizam će raditi kao sat
Metabolizmu su neophodna vlakna, a urme sadrže obilje vlakana. Urme sprečavaju zatvor, nadimanje i sve ono što ometa normalan rad creva. Naučnici su dokazali da oni ljudi koji jedu urme redovno, nemaju nikakvih problema sa metabolizmom.
3. Zaboravićete na stres i depresiju
Urme sadrže vitamin B6, koji pomaže telu da stvara serotonin, koji poboljšava zdravlje mozga. Serotonin reguliše vaše raspoloženje, a norepinefrin se bori sa stresom. Nauka je dokazala da je nizak nivo vitamina B 6 direktno povezan sa depresijom. Što više B6 vitamina unosimo u organizam, bolje ćemo se osećati i fizički i psihički.
4. Pucaćete od energije
Urme su bogate vlaknima, kalijumom, magnezijumom, vitaminima i antioksidansima što ih čini savršenom užinom. Oni pružaju trajnu eksploziju energije zahvaljujući šećerima koje sadrže kao što su fruktoza i glukoza.
5. Srce će vam biti zahvalno
Studije su pokazale da urme smanjuju nivo triglicerida i smanjuju oksidativni stres, koji su faktori rizika za srčane bolesti i aterogenezu. Bogat su izvor kalijuma, koji snižava krvni pritisak i smanjuje rizik od moždanog udara, kao i drugih bolesti vezanih za srce.
6. Zaboravićete šta to beše alergija
Urme su poznati antialergeni. Sprečavaju simptome skoro svih alergena.
7. Postaćete znatno mršaviji
Urme imaju takav sastav da telo čiste od toksina, masnoća, poboljšavaju varenje što dovodi do gubitka telesne težine.
(Pančevac/Stil)