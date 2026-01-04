NAJLEKOVITIJE VOĆE: Evo šta će se desiti ako svakog dana pojedete samo 3 urme

Urme su toliko zdrave da su skoro neophodne u našem jelovniku. To što su veoma slatke i ukusne ide im u prilog. Sve što je potrebno je da nedelju dana, svaki dan uzimate po tri urme.

Evo šta će se desiti vašem telu, ako ovo pravilo ispoštujete:

1. Kosti će vam biti zdravije

Minerali koji se nalaze u suvom voću kao što su fosfor, kalijum, kalcijum i magnezijum, jačaju naše kosti i bore se protiv bolesti kao što je osteoporoza.

2. Metabolizam će raditi kao sat

Metabolizmu su neophodna vlakna, a urme sadrže obilje vlakana. Urme sprečavaju zatvor, nadimanje i sve ono što ometa normalan rad creva. Naučnici su dokazali da oni ljudi koji jedu urme redovno, nemaju nikakvih problema sa metabolizmom.

3. Zaboravićete na stres i depresiju

Urme sadrže vitamin B6, koji pomaže telu da stvara serotonin, koji poboljšava zdravlje mozga. Serotonin reguliše vaše raspoloženje, a norepinefrin se bori sa stresom. Nauka je dokazala da je nizak nivo vitamina B 6 direktno povezan sa depresijom. Što više B6 vitamina unosimo u organizam, bolje ćemo se osećati i fizički i psihički.