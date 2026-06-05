Uručena priznanja najboljima na konkursu „Ovo je moja Srbija“

U svečanoj sali Narodnog muzeja u Pančevu održana je dodela priznanja najuspešnijim učesnicima osmog likovnog i poetskog konkursa „Ovo je moja Srbija“, prenosi RTV Pančevo.

Na ovoj manifestaciji, koju tradicionalno organizuje Udruženje „Las Hentes“, predstavljena su odabrana ostvarenja učenika pančevačkih osnovnih škola inspirisana tradicijom, kulturnim nasleđem i prirodnim lepotama naše zemlje.

Svečanost je pratio bogat kulturno-umetnički program, kao i izložba 60 odabranih učeničkih radova. Autori ovih dela nagrađeni su pohvalnicama i knjigama, dok je šest najboljih mladih umetnika dobilo diplome i posebne nagrade. Program su svojim muzičkim nastupima dodatno obogatili mali izvođači, među kojima su sa velikom radošću nastupili Lenka i Vidan.

Glavni cilj konkursa „Ovo je moja Srbija“ jeste da kroz umetničko izražavanje razvije svest kod najmlađih o važnosti očuvanja kulturnog i društvenog nasleđa. Prema rečima Jelene Simić iz Udruženja „Las Hentes“, značaj ovog konkursa ogleda se u podsticanju dece da kroz stihove i crteže prikažu autentičnu viziju zemlje u kojoj odrastaju.

(Pančevac/RTV Pančevo)