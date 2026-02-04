Krem čorba od tikvica: Gotova za manje od pola sata
Krem čorba od tikvica vrlo je lagana i osvežavajuća, a jednostavno se pravi.
Sastojci:
2 manje tikvice
1 glavica crnog luka
1 – 2 šargarepe, po želji
1 kašika suvog začina
50 ml ulja ( ukoliko je post na vodi izuzmete )
1 kašika brašna
malo soli i bibera
Priprema:
U šerpu sipati ulje i staviti na manju temperaturu da se zagreje. Luk sitno iseckati i doadti u ulje, nakon toga dodati iseckanu šargarepu. Sve to mešati da ne zagori. Nakon što je luk poprimio kristalnu boju, dodati suve začine i doliti čašu vode.
Tikvice očistiti i sitno iseckati, zatim ih dodati u šerpu. Postepeno dodavati vodu do željene količine.
Nakon što su tikvice kuvane, u manju posudicu umutiti kašiku brašna sa malo vode. Mutiti sve dok se grumuljice ne rastvore. Umućeno brašno postepeno dodavati u čorbu uz neprestano mešanje. Ostaviti da prokuva par minuta, te dodati so i biber ukoliko je potrebno.
(Pančevac/Stil)