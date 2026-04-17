Koković pred gostovanje Partizanu: Čast je biti u plej-ofu, ali se ne zadovoljavamo učinjenim

Trener Železničara Radomir Koković najavio je meč sa Partizanom na startu plej-ofa Superlige Srbije, koji je na programu u subotu od 18.30 na stadionu u Humskoj.

– Početak plej-ofa za nas. Želim pre svega da izrazim zadovoljstvo u svoje lično ime i da čestitam igračima i klubu. Ovo je naše prvo pojavljivanje u plej-ofu i zaista je čast i zadovoljstvo biti u toj poziciji. To je nešto za šta smo se borili, za šta smo vredno radili. Očekujem da naš mentalitet u celom plej-ofu bude takmičarski, naravno, ali i da shvatimo da smo već uradili veliku stvar i da malo uživamo u tome – počeo je Koković izlaganje na konferenciji za medije.

Potom se osvrnuo na duel sa Partizanom.

– Činjenica je da među nama nema nepoznanica. Jako se dobro poznajemo – mi njih, oni nas. Teško da će tu biti mnogo prostora za iznenađenja. Imamo skor sa njima 1:1. Oni su nas dobili u Pančevu, mi njih tamo, tako da očekujem da obe ekipe idu na pobedu sutra. Mi ćemo, naravno, pokušati da ostanemo dosledni svom načinu igre, kako sutra, tako i na svim ostalim utakmicama u plej-ofu. Partizan je relativno skoro promenio trenera, međutim, to su igrači koji su već bili pod njegovom komandom duži vremenski period i ja očekujem da će se, kako vreme bude prolazilo, vraćati na onaj momentum i formu u kojoj su bili kada je gospodin Blagojević postizao najbolje rezultate i kada je kvalitet igre Partizana bio na najvišem nivou u poslednjih godinu dana.

Očekuje Koković da obe ekipe idu na pobedu.

– Bodovi su potrebni i nama i njima. Mi ćemo, naravno, probati da pobedimo, a oni će sigurno biti agresivni i pokušati isto. Na nama je da izjednačimo njihovu agresivnost i energiju pre svega, a ako to uspemo, mislim da možemo sebe da dovedemo u situaciju da ostvarimo pozitivan rezultat.

Gostovanje u Humskoj predstavlja poseban izazov.

– Najveći izazov biće upravo izjednačavanje te energije koju će Partizan sigurno doneti sutra. Igraju kod kuće, pred svojim navijačima, i ta želja za pobedom i nadigravanjem biće na visokom nivou. Mi smo ostvarili plasman u plej-of, što je bio cilj kluba, ali kao trener ne želim nijednog trenutka da vidim da je moja ekipa zadovoljna učinjenim. Na meni je i na mom stručnom štabu da pripremimo ekipu da uživa, ali da ne bude uljuljkana i da ne bude zadovoljna dosadašnjim rezultatima.

Situacija u timu je dobra.

– Situacija u timu je dosta povoljna. Videćemo da li ću moći da računam na sve igrače sutra, ali želim ovom prilikom da izrazim zahvalnost medicinskom timu našeg kluba koji radi fantastičan posao tokom cele sezone i čini sve da mi u najkraćem mogućem roku stavi igrače na raspolaganje. Imamo nekoliko povreda još od utakmice sa Javorom, pa ćemo videti kojih 20 igrača će sutra biti u stanju da konkurišu za meč – zaključio je Koković.

Uoči meča sa Partizanom, Železničar zauzima četvrto mesto na tabeli sa 51 osvojenim bodom.