Preventini pregledi za stanovnike Bele Crkve, Plandišta i Alibunara

Dom zdravlja Bela Crkva tokom godine obavljaće preventvni preglede u saradnji sa zdravstvenim ustnovama u Alibunaru i Plandištu. Zahvaljujujći pokrajnskom Sekretarijatu za zdravstvo i projektu preventivni prjegledi u seoskim sredinama nabavljeni su novi ultrazvučni aparat, kao i oprema za oftamološki i orl pregleda.

Dom zdravlja u Beloj Crkvi učestvuje u projektu Preventvni pregledi po seoskim sredinama, pokrajnskog Sekretarijata za zdravstvo. U okviru tog projekta dobijana je mobilna medicinska oprema koja će se koristiti na preventvnim pregledima, kaže dr Jelena Savić načelnica Sluižbe opšte medicine u Domu zdravlja Bela Crkva.

Preventvni pregledi namenjeni su osobama starijim od 18 godina, nalgašava doktorka Savić. Preglede će obavljati lekari opšte prakse, kao i lekari specijalisti.

Lekari podsećaju da preventiva spašava živote. Ovakvi pregledi ne oduzimaju mnogo vremena, a mogu da sačuvaju ono najvrednije, zdravlje. Redovne kontrole omogućavaju da se mnoge bolesti otkriju na vreme, kada su šanse za uspešno lečenje najveće.

(RTV Pančevo)