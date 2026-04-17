Južni Banat

Preventini pregledi za stanovnike Bele Crkve, Plandišta i Alibunara

15:00

17.04.2026

Printscreen/YT

Dom zdravlja Bela Crkva tokom godine obavljaće preventvni preglede u saradnji sa zdravstvenim ustnovama u Alibunaru i Plandištu. Zahvaljujujći pokrajnskom Sekretarijatu za zdravstvo i projektu preventivni prjegledi u seoskim sredinama nabavljeni su novi ultrazvučni aparat, kao i oprema za oftamološki i orl pregleda.

Dom zdravlja u Beloj Crkvi  učestvuje u projektu  Preventvni pregledi po seoskim sredinama, pokrajnskog Sekretarijata za zdravstvo. U okviru tog projekta  dobijana je mobilna medicinska oprema koja će se koristiti na   preventvnim pregledima, kaže dr Jelena Savić načelnica Sluižbe opšte medicine u Domu zdravlja Bela Crkva.

Preventvni pregledi   namenjeni su osobama   starijim od 18 godina, nalgašava doktorka Savić. Preglede će obavljati lekari opšte prakse, kao i lekari specijalisti.

Lekari podsećaju da preventiva  spašava živote. Ovakvi pregledi  ne oduzimaju mnogo vremena, a mogu da sačuvaju ono najvrednije, zdravlje. Redovne kontrole omogućavaju da se mnoge bolesti otkriju na vreme, kada su šanse za uspešno lečenje najveće.

(RTV Pančevo)

