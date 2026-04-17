Vučić se sastao sa Dodikom: Prelepe su Srbija i Srpska

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom, a u fokusu razgovora bila su strateška pitanja od značaja za Beograd i Banja Luku.

Vučić je naveo da je susret održan van Beograda i da je protekao u višesatnoj razmeni mišljenja o ključnim temama.

– Ovog puta sastanak sa Miloradom Dodikom, daleko od Beograda. Prelepe su Srbija i Srpska, a danas smo proveli više sati u razmeni mišljenja o strateškim pitanjima od značaja za Beograd i Banja Luku – napisao je Vučić na Instagramu.

On je dodao da će u nedelju zajedno sa Dodikom prisustvovati obeležavanju 81. godišnjice proboja logora Jasenovac, koje će biti održano u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj.

(Pančevac)