Horoskop za 17. april: Moćni mlad Mesec u Ovnu

11:00
17.04.2026
Ovaj petak, 17. april , obeležen je snažnom energijom mladog Meseca u znaku Ovna, što donosi prelomne trenutke, nove početke i nagli priliv hrabrosti za sve znake Zodijaka.
OVAN
Ljubav: Ovan danas oseća snažnu potrebu za osveženjem u vezi; mlad Mesec u vašem znaku donosi vam novu privlačnost i priliku za emotivni reset.
Posao: Ovan ulazi u ciklus pojačane snage i jasnoće, idealan je trenutak da započnete projekat o kojem ste dugo maštali.
Zdravlje: Ovan ima višak energije; usmerite je na fizičku aktivnost kako biste izbegli unutrašnju tenziju.
Srećni brojevi: 1, 10, 17.
Boja dana: Jarkocrvena.
Savet: Ovan treba da iskoristi ovaj dan za postavljanje ličnih ciljeva.
Poruka: Ovan danas kreira sopstvenu budućnost.
BIK
Ljubav: Bik prolazi kroz period unutrašnjeg preispitivanja; tišina i mirni razgovori sa partnerom doneće vam neophodnu stabilnost.
Posao: Bik može očekivati vesti o novim finansijskim prilikama; Venera vas podseća da cenite sopstveni trud.
Zdravlje: Bik treba da se posveti opuštanju i kvalitetnom snu.
Srećni brojevi: 4, 6, 22.
Boja dana: Ružičasta.
Savet: Bik ne treba da žuri sa odlukama koje zahtevaju vreme.
Poruka: Bik pronalazi snagu u svojoj istrajnosti.
BLIZANCI
Ljubav: Blizanci su danas u centru pažnje u društvenim krugovima; moguć je sudbinski susret preko prijatelja.
Posao: Blizanci dobijaju priliku da prošire svoju mrežu kontakata; vaša komunikativnost otvara vrata novim saradnjama.
Zdravlje: Blizanci bi trebali da obrate pažnju na nervnu iscrpljenost; kratak boravak u prirodi bi vam prijao.
Srećni brojevi: 3, 15, 27.
Boja dana: Žuta.
Savet: Blizanci neka veruju svojoj intuiciji pri sklapanju novih poznanstava.
Poruka: Blizanci spajaju ljude i ideje.
RAK
Ljubav: Rak oseća povećanu emotivnu osetljivost; mlad Mesec donosi priliku da rešite stare porodične nesuglasice.
Posao: Rak može očekivati napredak u karijeri; vaša posvećenost konačno biva primećena od strane nadređenih.
Zdravlje: Rak treba da povede računa o ishrani i unosi više tečnosti.
Srećni brojevi: 2, 7, 20.
Boja dana: Srebrna.
Savet: Rak treba da dozvoli sebi da pokaže ranjivost pred bliskim osobama.
Poruka: Rak gradi temelje za bolju budućnost.
LAV
Ljubav: Lav danas zrači samopouzdanjem; jedan slučajan susret ili poziv može potpuno promeniti vaš emotivni status.
Posao: Lav dobija priliku za stručno usavršavanje ili putovanje povezano sa poslom; iskoristite povoljne astralno uticaje.
Zdravlje: Lav se oseća vitalno, ali treba da izbegava preterano izlaganje stresu.
Srećni brojevi: 5, 9, 19.
Boja dana: Zlatna.
Savet: Lav neka se ne plaši da preuzme inicijativu u važnim pregovorima.
Poruka: Lavu se danas otvaraju sva vrata.
DEVICA
Ljubav: Devica teži ka dubljoj povezanosti; iskren razgovor sa voljenom osobom doneće vam olakšanje.
Posao: Devica treba da obrati pažnju na finansijske detalje; mlad Mesec donosi promenu u načinu na koji upravljate novcem.
Zdravlje: Devica treba da nađe vremena za meditaciju ili jogu.
Srećni brojevi: 8, 14, 25.
Boja dana: Zelena.
Savet: Devica ne treba da kritikuje sebe zbog sitnih propusta.
Poruka: Devica pronalazi balans između reda i mašte.
VAGA
Ljubav: Vaga doživljava osveženje u partnerskim odnosima; mlad Mesec u vašem polju partnerstva podstiče nove dogovore.
Posao: Vaga se može naći u situaciji da mora da bira između dve poslovne ponude; konsultujte se sa nekim kome verujete.
Zdravlje: Vaga treba da pripazi na bubrege i unosi manje soli.
Srećni brojevi: 6, 12, 18.
Boja dana: Nebeskoplava.
Savet: Vaga treba da postavi jasne granice u odnosima sa drugima.
Poruka: Vaga bira mir umesto konflikta.
ŠKORPIJA
Ljubav: Škorpija oseća intenzivnu strast, ali i potrebu za kontrolom; prepustite se osećanjima bez suvišnih analiza.
Posao: Škorpija uvodi nove navike u svoju svakodnevicu; vaš radni prostor zahteva bolju organizaciju.
Zdravlje: Škorpija bi trebalo da proveri nivo gvožđa u krvi.
Srećni brojevi: 9, 13, 21.
Boja dana: Crna.
Savet: Škorpija treba da se fokusira na male pobede svakog dana.
Poruka: Škorpija se transformiše kroz rad na sebi.
STRELAC
Ljubav: Strelac uživa u naletu kreativnosti i romantike; idealan je dan za izlazak ili bavljenje hobijem koji vas ispunjava.
Posao: Strelac može očekivati srećne okolnosti na polju finansija; neočekivani dobitak je veoma moguć.
Zdravlje: Strelac se oseća odlično, ali ne treba da preteruje sa začinjenom hranom.
Srećni brojevi: 7, 11, 30.
Boja dana: Purpurna.
Savet: Strelac neka iskoristi svoju optimističnu prirodu da motiviše druge.
Poruka: Strelcu sreća danas kuca na vrata.
JARAC
Ljubav: Jarac se fokusira na dom i stabilnost; razgovor o zajedničkom životu ili kupovini nekretnine je na vidiku.
Posao: Jarac gradi dugoročne planove; Saturn donosi neophodnu disciplinu za završetak teških zadataka.
Zdravlje: Jarac treba da pripazi na kosti i zglobove.
Srećni brojevi: 4, 8, 16.
Boja dana: Braon.
Savet: Jarac ne treba da zanemaruje svoje emotivne potrebe zarad karijere.
Poruka: Jarac mudro gradi svoju imperiju.
VODOLIJA
Ljubav: Vodolija danas dobija zanimljive vesti preko društvenih mreža; kratko putovanje sa partnerom može biti veoma uzbudljivo.
Posao: Vodolija briljira u timskom radu; vaše inovativne ideje nailaze na odobravanje okoline.
Zdravlje: Vodolija bi trebala više da se kreće i izbegava dugo sedenje.
Srećni brojevi: 11, 22, 33.
Boja dana: Tirkizna.
Savet: Vodolija treba da ostane dosledna svojim principima uprkos pritiscima.
Poruka: Vodolija vidi ono što drugi još ne primećuju.
RIBE
Ljubav: Ribe plove na krilima mašte; mlad Mesec vam donosi priliku da materijalizujete neku svoju romantičnu želju.
Posao: Ribe dobijaju šansu da poboljšaju svoje prihode; budite praktični i ne plašite se da tražite povišicu.
Zdravlje: Ribe treba da obrate pažnju na stopala i cirkulaciju.
Srećni brojevi: 2, 18, 29.
Boja dana: Ljubičasta.
Savet: Ribe neka slušaju svoje snove, oni kriju važne poruke.
Poruka: Ribe pretvaraju vizije u stvarnost.
