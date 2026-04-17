Horoskop za 17. april: Moćni mlad Mesec u Ovnu

Ovaj petak, 17. april , obeležen je snažnom energijom mladog Meseca u znaku Ovna, što donosi prelomne trenutke, nove početke i nagli priliv hrabrosti za sve znake Zodijaka.

OVAN

Ljubav: Ovan danas oseća snažnu potrebu za osveženjem u vezi; mlad Mesec u vašem znaku donosi vam novu privlačnost i priliku za emotivni reset.

Posao: Ovan ulazi u ciklus pojačane snage i jasnoće, idealan je trenutak da započnete projekat o kojem ste dugo maštali.

Zdravlje: Ovan ima višak energije; usmerite je na fizičku aktivnost kako biste izbegli unutrašnju tenziju.

Srećni brojevi: 1, 10, 17.

Boja dana: Jarkocrvena.

Savet: Ovan treba da iskoristi ovaj dan za postavljanje ličnih ciljeva.

Poruka: Ovan danas kreira sopstvenu budućnost.

BIK

Ljubav: Bik prolazi kroz period unutrašnjeg preispitivanja; tišina i mirni razgovori sa partnerom doneće vam neophodnu stabilnost.

Posao: Bik može očekivati vesti o novim finansijskim prilikama; Venera vas podseća da cenite sopstveni trud.

Zdravlje: Bik treba da se posveti opuštanju i kvalitetnom snu.

Srećni brojevi: 4, 6, 22.

Boja dana: Ružičasta.

Savet: Bik ne treba da žuri sa odlukama koje zahtevaju vreme.

Poruka: Bik pronalazi snagu u svojoj istrajnosti.

BLIZANCI

Ljubav: Blizanci su danas u centru pažnje u društvenim krugovima; moguć je sudbinski susret preko prijatelja.

Posao: Blizanci dobijaju priliku da prošire svoju mrežu kontakata; vaša komunikativnost otvara vrata novim saradnjama.

Zdravlje: Blizanci bi trebali da obrate pažnju na nervnu iscrpljenost; kratak boravak u prirodi bi vam prijao.

Srećni brojevi: 3, 15, 27.

Boja dana: Žuta.

Savet: Blizanci neka veruju svojoj intuiciji pri sklapanju novih poznanstava.

Poruka: Blizanci spajaju ljude i ideje.

RAK

Ljubav: Rak oseća povećanu emotivnu osetljivost; mlad Mesec donosi priliku da rešite stare porodične nesuglasice.

Posao: Rak može očekivati napredak u karijeri; vaša posvećenost konačno biva primećena od strane nadređenih.

Zdravlje: Rak treba da povede računa o ishrani i unosi više tečnosti.

Srećni brojevi: 2, 7, 20.

Boja dana: Srebrna.

Savet: Rak treba da dozvoli sebi da pokaže ranjivost pred bliskim osobama.

Poruka: Rak gradi temelje za bolju budućnost.

LAV

Ljubav: Lav danas zrači samopouzdanjem; jedan slučajan susret ili poziv može potpuno promeniti vaš emotivni status.

Posao: Lav dobija priliku za stručno usavršavanje ili putovanje povezano sa poslom; iskoristite povoljne astralno uticaje.

Zdravlje: Lav se oseća vitalno, ali treba da izbegava preterano izlaganje stresu.

Srećni brojevi: 5, 9, 19.

Boja dana: Zlatna.

Savet: Lav neka se ne plaši da preuzme inicijativu u važnim pregovorima.

Poruka: Lavu se danas otvaraju sva vrata.

DEVICA

Ljubav: Devica teži ka dubljoj povezanosti; iskren razgovor sa voljenom osobom doneće vam olakšanje.

Posao: Devica treba da obrati pažnju na finansijske detalje; mlad Mesec donosi promenu u načinu na koji upravljate novcem.

Zdravlje: Devica treba da nađe vremena za meditaciju ili jogu.

Srećni brojevi: 8, 14, 25.

Boja dana: Zelena.

Savet: Devica ne treba da kritikuje sebe zbog sitnih propusta.

Poruka: Devica pronalazi balans između reda i mašte.

VAGA

Ljubav: Vaga doživljava osveženje u partnerskim odnosima; mlad Mesec u vašem polju partnerstva podstiče nove dogovore.

Posao: Vaga se može naći u situaciji da mora da bira između dve poslovne ponude; konsultujte se sa nekim kome verujete.

Zdravlje: Vaga treba da pripazi na bubrege i unosi manje soli.

Srećni brojevi: 6, 12, 18.

Boja dana: Nebeskoplava.

Savet: Vaga treba da postavi jasne granice u odnosima sa drugima.

Poruka: Vaga bira mir umesto konflikta.

ŠKORPIJA

Ljubav: Škorpija oseća intenzivnu strast, ali i potrebu za kontrolom; prepustite se osećanjima bez suvišnih analiza.

Posao: Škorpija uvodi nove navike u svoju svakodnevicu; vaš radni prostor zahteva bolju organizaciju.

Zdravlje: Škorpija bi trebalo da proveri nivo gvožđa u krvi.

Srećni brojevi: 9, 13, 21.

Boja dana: Crna.

Savet: Škorpija treba da se fokusira na male pobede svakog dana.

Poruka: Škorpija se transformiše kroz rad na sebi.

STRELAC

Ljubav: Strelac uživa u naletu kreativnosti i romantike; idealan je dan za izlazak ili bavljenje hobijem koji vas ispunjava.

Posao: Strelac može očekivati srećne okolnosti na polju finansija; neočekivani dobitak je veoma moguć.

Zdravlje: Strelac se oseća odlično, ali ne treba da preteruje sa začinjenom hranom.

Srećni brojevi: 7, 11, 30.

Boja dana: Purpurna.

Savet: Strelac neka iskoristi svoju optimističnu prirodu da motiviše druge.

Poruka: Strelcu sreća danas kuca na vrata.

JARAC

Ljubav: Jarac se fokusira na dom i stabilnost; razgovor o zajedničkom životu ili kupovini nekretnine je na vidiku.

Posao: Jarac gradi dugoročne planove; Saturn donosi neophodnu disciplinu za završetak teških zadataka.

Zdravlje: Jarac treba da pripazi na kosti i zglobove.

Srećni brojevi: 4, 8, 16.

Boja dana: Braon.

Savet: Jarac ne treba da zanemaruje svoje emotivne potrebe zarad karijere.

Poruka: Jarac mudro gradi svoju imperiju.



VODOLIJA

Ljubav: Vodolija danas dobija zanimljive vesti preko društvenih mreža; kratko putovanje sa partnerom može biti veoma uzbudljivo.

Posao: Vodolija briljira u timskom radu; vaše inovativne ideje nailaze na odobravanje okoline.

Zdravlje: Vodolija bi trebala više da se kreće i izbegava dugo sedenje.

Srećni brojevi: 11, 22, 33.

Boja dana: Tirkizna.

Savet: Vodolija treba da ostane dosledna svojim principima uprkos pritiscima.

Poruka: Vodolija vidi ono što drugi još ne primećuju.



RIBE

Ljubav: Ribe plove na krilima mašte; mlad Mesec vam donosi priliku da materijalizujete neku svoju romantičnu želju.

Posao: Ribe dobijaju šansu da poboljšaju svoje prihode; budite praktični i ne plašite se da tražite povišicu.

Zdravlje: Ribe treba da obrate pažnju na stopala i cirkulaciju.

Srećni brojevi: 2, 18, 29.

Boja dana: Ljubičasta.

Savet: Ribe neka slušaju svoje snove, oni kriju važne poruke.

Poruka: Ribe pretvaraju vizije u stvarnost.

