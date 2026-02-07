Da li je bolje biti preduzetnik ili osnovati privredno društvo

„Hteo bih da samostalno pokrenem biznis, a dilema koju imam tiče se oblika poslovanja za koji bi bilo dobro da se opredelim. Dvoumim se između stavki ’preduzetnik’ i ’privredno društvo’. Šta se više isplati, šta je manje komplikovano?”, pita Miloš s Mise.

Odgovor: Baš zbog velikog broja sličnih ili istih pitanja građana, na portalu eUprave može se pronaći nekoliko korisnih saveta i objašnjenja na temu započinjanja biznisa. Evo kako glase preporuke koje se odnose baš na izbor oblika poslovanja.

„Registracija preduzetnika je jeftinija i brža, niže su takse, kao i propisane kazne za učinjeni prekršaj. Preduzetnik može da plaća poreze i doprinose paušalno (prema unapred utvrđenom iznosu), a može i da se opredeli za isplatu lične zarade. Ipak, ova forma ima i svoje nedostatke, a to je da preduzetnik za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti odgovara celokupnom imovinom. To znači da ukoliko ne možete da izmirite svoje obaveze i dugovanja kao preduzetnik, moguće je da se dug namiri i iz vaše lične imovine.

„Ukoliko se odlučite da osnujete privredno društvo, potrebno je znati da je moguće da se registrujete kao ortačko, komanditno, akcionarsko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću (d. o. o.), koje je i daleko najzastupljenija forma. Iako poslovanje u formi d. o. o. omogućava fleksibilnost upravljanja i promene članova i smanjenu odgovornost budući da član odgovara samo do visine svog uloga, osnivanje d. o. o. je skuplje, veći su troškovi poslovanja, porezi i takse, i postoji obaveza vođenja dvojnog knjigovodstva. Društvo s ograničenom odgovornošću (d. o. o.) predstavlja najzastupljeniji izbor privrednika.”

Da biste doneli konačnu odluku o tome kakav tip poslovanja je za vas najbolji, važno pitanje o kome treba detaljno da se informišete jeste i koliki porez ćete morati da plaćate. Kratak odgovor koji može da vam posluži kao polazna osnova za dalje istraživanje dala je eUprava.

„Minimalni mesečni izdaci za poreze i doprinose zavise od oblika poslovanja za koji se odlučite. Najčešći oblik poslovanja u Srbiji je preduzetnik – paušalac. Okvirnu visinu poreza i doprinosa na mesečnom nivou za preduzetnike paušalce možete obračunati korišćenjem kalkulatora paušalnog poreza i doprinosa na sajtu Poreske uprave. Za druge oblike poslovanja visina poreza i doprinosa može značajno da varira, te je preporučljivo angažovati pravnog savetnika ili računovodstvenu agenciju.”

(Pančevac)