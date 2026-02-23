STVARI KOJE CRPE ENERGIJU: Svaki dan ponavljate istu grešku, evo kojih se navika treba osloboditi

Namirnice pune šećera, soli i masnoća koje nemaju veliku nutritivnu vrednost najveći su neprijatelj energije. Naglo podižu nivo šećera u krvi, ali jednako naglo i padaju te ostavljaju osećaj pospanosti.

1. Previše sedite

Pomeranjem svojih navika za sutra kako biste se danas odmorili je kontraproduktivno i može se na vas odraziti sa još većim umorom. Ljudi čiji je posao koji iziskuje sedenje, ako se posvete vežbanju bar tri puta nedeljno po 20 minuta, već nakon šest nedelja imaće više energije i biće manje umorni.

2. Premalo pijete vode

Čak i blaga dehidratacija ima uticaj na telesne funkcije, samim tim se stvara osećaj premorenosti. Nedostatak vode uzrokuje smanjenje volumena krvi, pa krv postaje gušća. Zbog toga srce kuca sporije i smanjuje se brzina kojom kiseonik dolazi do organa u organizmu.

3. Gvožđe vam je nisko

Posledice manjka gvožđa u krvi su lupanje srca, nedostatak vazduha ali i hroničan umor. Anemija je znatno češća kod žena nego kod muškaraca, a uzrok je manjak unošenja gvožđa u ishrani. To posebno dolazi do izražaja u letnjim periodima. Zeleno lisnato povrće, meso i jaja osličan su prirodan način nadoknađivanja gvožđa.

4. Perfekcionista ste

Iako je želja za savršenstvom neostvariva, ona je bitna sve većem broju ljudi. Zbog toga osećaju stalni pritisak da zadovolje svoja i tuđa očekivanja, rade teže i duže nego što je potrebno, a najčešće za to nisu nagrađeni. To dovodi do frustracije, ali i hroničnog umora, objašnjavaju psiholozi.

5. Ne doručkujete

Ne kaže se bez razloga da je doručak najvažniji obrok u toku dana, jer upravo on daje energiju za pokretanje metabolizma. Brojne studije pokazuju da su ljudi koji ne doručkuju skloniji hroničnom umoru, kažu nutricionisti. Objašnjavaju da je idealan početak dana punog energije doručak sa žitaricama i svežim voćem.

6. Volite dramu

Ako ste tip koji od muve naprave slona, čest umor ne treba da vas čudi. Takvi ljudi stalno troše svoje rezerve energije nepotrebnim uzrujavanjem, a hormon stresa ih istovremeno drži budnim i umornim. Odlazak u prirodu, stvaranja rutine odlaska na spavanje na vreme i vežbanje. Za ovakve tipove ljudi najbolja je meditacija poput joge koja će smanjiti osećaj umora.

7. Previše ste pred ekranom

Svetlost računara, telefona ili tableta ometa bioritam organizma koji određuje najbolje vreme za spavanje i ustajanje. Stručnjaci tvrde kako je sve češće korišćenje tehnologije značajno doprinelo rastu obolelih od nesanice, ali i sindroma hroničnog umora.

8. Obožavate slatko

Namirnice pune šećera, soli i masnoće koje nemaju nutritivnu vrednost najveći su neprijatelji energije. Naglo podiže visinu šećera u krvi, ali isto tako one i padaju, samim tim se javlja osećaj pospanosti. Žitarice i proteini najbolje su namirnice za održavanje visine šećera u krvi i drže ih stabilnim.

9. Previše ugađate drugima, a premalo sebi

Ljudi koji su skloni ugađanju drugima zanemaruju svoje potrebe i troše previše energije. Što je još gore, to ih tokom vremena čini ograničenim i ljutim, i samim tim iz tog začaranog kruga ugađanja teško izlaze. Zbog toga na sebe preuzimaju većinu prijateljskih, poslovnih i porodičnih obaveza, a kada napokon dođe vreme za odmor, od umora ne mogu zaspati.

10. Živite u haosu

Neuredno radno okruženje, kao i razbacane stvari po stanu ili kući, često su okidač osećaj umora. Oni ograničavaju fokusiranost i sposobnost mozga da prima nove informacije, a istovremeno smanjuje motivaciju. Studije pokazuju da su ljudi sa urednim stolom produktivniji te osećaju više energije.

11. Kafa vas umara

Iako kofein razbuđuje, sve više od tri šoljice kafe na dan učiniće vas umornijim nego što bi trebalo. Kofein blokira adenozin koji stvara osećaj pospanosti. Iako popijete kafu šest sati pre odlaska u krevet, umanjiće te kvalitetan san, pa ćete se probuditi umorniji.

12. Non – Stop ste dostupni

Provera mailova, telefonski razgovori sa kolegama, pa čak i sam razgovor sa partnerom o poslu, mogu sprečiti uživanje u samom odmoru. Studije pokazuju da je ljudima u proseku potrebno minimalno 14 dana opuštanja u celosti kako bi se odmorili od posla, jer se u suprotnom smanjuje produktivnost.

13. Alkohol

Iako vam jedna čaša vina, piva ili drugog omiljenog alkoholnog napitka mogu pomoći da lakše zaspite, oni sabotiraju kvalitet sna. Duboke faze REM sna su kraće, a upravo su one ključne za osećaj energije i odmornosti, objašnjava neurolog.

14. Nemate rutinu spavanja

Ako jedva čekate subotu i nedelju kako biste se zabavili sa prijateljima i članovima familije te vikensom obavezno ostajete fuže budni, teško je očekivati da ćete u ponedeljak biti odmorni. Nije važno čak ni ako duže spavate, jer ljudski mozak funkcioniše tako da mu je potrebna rutina u spavanju, kao što je odlazak u krevet i buđenje otprilike u isto vreme.

(Pančevac/Stil)