Ostalo

DOMAĆI HUMUS: Za najviše 10 minuta napravite zdrav namaz od leblebija

19:00

28.09.2025

Podeli vest:

Pixabay

Leblebija je čudotvorna biljka mahunarka koja je bogata proteinima, vlaknima i vitaminima, i definitivno treba da je što češće uvrstite u svoj jelovnik. Jedan je od glavnih sastojaka sve popularnijeg namaza humusa, koji se iz arapske kuhinje proširio na gotovo ceo svet.

Pixabay

Humus po ovom receptu se veoma brzo pravi, jer se koriste konzervirane leblebije, koje ne morate da potapate preko noći, već su odmah spremne za upotrebu.

Sastojci:

  • 1 konzerva leblebija
  • 50 ml maslinovog ulja
  • 50 g susama
  • 2 čena belog luka
  • sok od pola limuna
  • so

Priprema:

Leblebije procedite, ali tečnost iz konzerve sačuvajte. Ubacite ih u blender zajedno sa susamom, maslinovim uljem, sitno naseckanim belim lukom, limunovim sokom i začinima. Sve izmiksajte na najjačoj brzini da dobijete kompaktnu smesu. Ukoliko je previše gusta, dodajte malo tečnosti u kojoj su bile leblebije. Ukoliko ima potrebe, dodajte još začina i sve još jednom izblendirajte. Preručite u činiju i poslužite.

(Pančevac/Stil)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.