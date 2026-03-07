Cveće je idealan poklon za 8. mart: Otkrivamo koji cvet je najprikladnije pokloniti

Cveće na prvom mestu, možemo razvrstati spram boje, pa tako, možemo istaći njegovu simboliku u odnosu na boju. Uopšteno posmatrano, bez obzira na vrstu cveća, ljubičasta boja simboliše nežnost, plava vernost, maštu i sanjarenje, a narandžasta ponos i energiju života. Bela je simbol nevinosti i čestitosti, crvena ljubavi, vatre, života i lepote, zelena razumevanja i saosećanja, a žuta ljubomore, ali i radosti. Naravno, za svaku vrstu ponaosob, u kombinaciji sa bojom njegova simbolika se detaljnije određuje, jer svaka vrsta cveća ima svoju simboliku.

RUŽE

Ruže predstavljaju cveće koje se najčešće poklanja, a u zavisnosti od boje poseduju širok spektar primenljivosti na mnoge prilike i životne situacije, u kojima se poklanjaju. Ukoliko su crvene simbolišu strast i ljubav, mada ređe mogu označavati i zahvalnost i zadovoljstvo. Bele označavaju čednost, iskrenost i bezgrešnost. Žute ruže, su s jedne strane simbol veselja, a s druge zahvaljajući ukorenjenosti tradicionalnih verovanja, neverstva i ljubomore. Narandžaste, su simbol žudnje i opčinjenosti, a purpurne ljubavi na prvi pogled. Tamnoljubičaste ruže, deluju ekscentrično i znak su želje za posebnošću i izdvajanjem, dok su plave, zbog veštačkog načina dobijanja njihove boje, simbol nemogućeg. Ruže bez trnja, isto kao i purpurne ruže mogu označavati ljubav na prvi pogled. Kada žena poklanja muškarcu crvenu ružu, ruža postaje simbol odanosti.

ORHIDEJA

Orhideja simboliše želju za uspehom i posebnost. Ovaj nežni cvet, u skladu sa svojim izgledom, može simbolisati i ljubav, rafiniranu lepotu, romansu, erotiku i želju za intimnošću. Orhideje se, često, poklanjaju bolesnicima i porodiljama , koji leže u bolnici, kako bi im se poželeo što brži oporavak. Takođe, možete ga pokloniti i nekome kome želite uspeh u karijeri. Istraživanja tvrde da postoji od 25.000 do 30.000 vrsta orhideja.

NARCIS

Narcis može označavati samoljublje i kao što mu samo ime kaže narcizam, ali može biti i simbol rođenja, ponovnog buđenja, novog početka, s obzirom da ovaj cvet niče među prvima. Žuti narcis može označavati i prezir.

LJILJAN

Ljiljan predstavlja simbol beskrajne lepote, sreće, čistoće, devičansva, besmrtnosti i spasa. Često se koristi na venčanjima, jer po biblijskom predanju simbolizuje biranje voljenog bića. Beli ljiljan se vezuje za nevinost i čistoću, žuti za neistinost i obmanu, a ljubičasti za povratak sreći.

MAGNOLIJA

Magnolija označava dostojanstvo i otmenost. Ukoliko je njen cvet beo, ona je znak nevinosti. Ako je cvet magnolije ružičast, onda označava stidljivost i najčešće se poklanja devojkama koje još nisu upoznale pravu ljubav. Međutim, ukoliko poklonite magnoliju koja je prerano procvetala, to je nesumnjiv znak da ste zbog nečega uznemireni i nestrpljivi. Postoji i verovanje po kojem magnolije označavaju nevernost muškaraca koji ih poklanjaju.

MIMOZA

Mimoza je znak sigurnosti, to jest, pouzdanja, a zastupljena je i u masonskim obeležjima. Mimoza sa zlatnožutim cvetovima simbolizuje raskoš i moć. Ona je, takođe, i simbol ljubaznosti.

LALA

Lala je simbol ponosa i slave. Crveni tulipan se vezuje za ljubav, a žuti za beznadežnu ljubav. Ružičasti tulipan označava brižnost, ljubičasti kraljevsko dostojanstvo, a beli opraštanje.

IRIS Iris je često simbol dostojanstva, nadahnuća, slave i hrabrosti. Plavi iris, podstiče sanjarenje i maštu, lagodan život i sreću. Žuti iris označava strast. SUNCOKRET Suncokret simboliše snagu, ponos, zajedništvo, divljenje i obožavanje. Takođe, može značiti oholost. Ukoliko ga poklanjate voljenoj osobi, označava vašu spremnost da je vidite kao centar sveta. LJUBIČICE Ljubičice su znak odanosti i vernosti. Bele ljubičice označavaju skromnost. ĐURĐEVAK Đurđevak je simol rađanja života, strpljivosti, i praktičnosti. CIKLAMA Ciklama je cvet iskrenosti i pridaje joj se moć pomirenja sa osobom kojoj se poklanja. Takođe, može značiti i snebivanje i stidljivost. VISIBABE Visibabe su simbol nade, utehe, rasta razvoja, prosperiteta. Poklanjaju se, kada želite da poručite nekom da ne treba da gubi nadu.

ZUMBUL

Zumbuli simbolišu vernost i nepokolebljivost, mada mogu simbolisati i igru. Ukoliko su plave boje simbolišu konstantnost, odnosno neprekidnost.

JASMIN

Jasmin označava odanost, a ukoliko je žute boje označava ljupkost i eleganciju.

GLADIOLE

Gladiole mogu označavati kako prirodnu ljupkost, tako i prenagljenost ili jačinu karaktera. Navodno, ne treba ih davati voljenim osobama.

BAMBUS

Bambus koji je simbol odanosti i postojanosti bračne zajednice, pa čak i čičak koji nedvosmisleno simbolizuje spoljnu odbranu i zaštitu srca.

