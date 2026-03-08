Evo zašto se 8. mart širom sveta obeležava kao Dan žena

Međunarodni dan žena obeležava se 8. marta širom sveta, u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i marš više od 15.000 žena u Njujorku, koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa.

Današnji dan podseća na borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Ovaj praznik ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista, 8. marta 1910. godine u Kopenhagenu, na inicijativu Nemice Klare Cetkin, tadašnje liderke ženskog radničkog pokreta.

Prvi put je obeležen 1911. godine u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj, kada je više od milion žena i muškaraca prisustvovalo skupovima na kojima je zahtevano da žene glasaju na izborima, da im se omogući da zauzimaju javne položaje, da imaju pravo na rad i stručno obrazovanje.

Demonstracije radnica održavale su se u skoro svim većim evropskim gradovima svake godine do 1915. i širenja Prvog svetskog rata.

Glavni zahtev bio je da evropske zemlje konačno uvedu univerzalno pravo glasa. Ideja praznika je poziv svima da daju svoj doprinos ukidanju diskriminacije žena u teoriji i praksi, ali i apel vlastima da politika koja se vodi bude u skladu sa potrebama žena.

U Srbiji se Dan žena obeležava od 1914. godine, a Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine.

Međunarodni dan žena postao je povod za proslavu onoga što su žene postigle u društvu, politici i ekonomiji. Skupovi i protesti organizuju se kako bi se ukazalo na još zastupljenu neravnopravnost.

Simbol 8. marta je crveni karanfil. To je cvet sa dugom tradicijom, koji ima posebno značenje za žene.

Crvni karnfil predstavlja simbol radničkog pokreta i često je viđen tokom demonstracija na praznik rada. S obrizom da je simbol radnika preduzeća su ga poklanjala svojim radnicama za Međunarodni dan žena.

(Pančevac/RTS)