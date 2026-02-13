Jednostavana supa od brokolija: Minimum kalorija, maksimum zdravlja

Policija u Pančevu zaplenila 1.2 KG raznih narkotika
19:07
13.02.2026
Brokoli je jedna od najzdravijih namirnica, smatra se riznicom vitamina i minerala. Danas predlažemo da brokoli spremite na ovaj način:
Potrebno je:
– 1 glavica crnog luka
– malo ulja
– 1 šargarepa
– 350 grama krompira
– 2 manja brokolija
– 1,5 l vode
– so i biber.
Priprema:
Luk izdinstati na malo ulja. Dodati rendanu šargarepi i krompir sečen na kockice. Zatim dodati opran i iseckan brokoli. Posoliti, dodati biber i naliti vodu. Pustiti da se kuva oko 20 minuta. Sve samleti štapnim mikserom.
Uz ovu supu, na maslinovom ulju prepržiti 2 kriške hleba, tako što ćete ih iseckati na kockice, posoliti i dodati beli luk.
(Pančevac/Stil)
19:07
13.02.2026
17:00
13.02.2026
16:02
13.02.2026
10:00
12.02.2026
17:00
10.02.2026
AUD
70.45 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.83 RSD
CHF
128.22 RSD
EUR
117.37 RSD
GBP
134.69 RSD
SEK
11.12 RSD
USD
98.90 RSD