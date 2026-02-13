Magazin

Jednostavana supa od brokolija: Minimum kalorija, maksimum zdravlja

19:00

13.02.2026

Podeli vest:

Pixabay

Brokoli je jedna od najzdravijih namirnica, smatra se riznicom vitamina i minerala. Danas predlažemo da brokoli spremite na ovaj način:

Potrebno je:

– 1 glavica crnog luka
– malo ulja
– 1 šargarepa
– 350 grama krompira
– 2 manja brokolija
– 1,5 l vode
– so i biber.

Priprema:

Luk izdinstati na malo ulja. Dodati rendanu šargarepi i krompir sečen na kockice. Zatim dodati opran i iseckan brokoli. Posoliti, dodati biber i naliti vodu. Pustiti da se kuva oko 20 minuta. Sve samleti štapnim mikserom.

Uz ovu supu, na maslinovom ulju prepržiti 2 kriške hleba, tako što ćete ih iseckati na kockice, posoliti i dodati beli luk.

(Pančevac/Stil)

Tagovi

brokoli supa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.