Smeđi šampinjoni: Važan deo su mnogih dijeta i bogat su izvor kalijuma!

Smeđi šampinjoni (Agaricus bisporus) važan su deo mnogih dijeta. Studije kažu da u kombinaciji s vežbanjem mogu imati važan uticaj na gubitak težine.

Istraživanja u Americi pokazuju da zamena 20% goveđeg mesa u ishrani ovim pečurkama donosi velika poboljšanja u indeksu telesne mase i obimu stomaka. Jedna šolja sadrži samo 15 kalorija, 2,2 g proteina, 0,2 g masti, 2,3 g ugljenih hidrata, 0,7 g vlakana i 1,4 g šećera. One takođe mogu biti odličan izvor selena, bakra, magnezijuma, ali i cinka, vitalne hranljive materije za imunosistem. Bogat su izvor kalijuma, koji smanjuje negativan uticaj natrijuma na vaše telo i napetost u krvnim sudovima, i potencijalno pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

Pečurke pomažu u stimulaciji makrofaga u imunološkom sistemu, povećavajući njegovu sposobnost da pobedi strana tela. Takođe se smatra da antioksidansi u pečurkama

smanjuju rizik od hipertenzije i drugih metaboličkih poremećaja.

Ipak, često količine koje konzumiramo, kao i oblik i način pripreme pečuraka nisu dovoljni da u dovoljnoj meri osetimo njihov blagotvoran uticaj. Jedino rešenje je u tome da ih što

češće jedemo.

