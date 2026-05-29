Slavimo prepodobnog Teodora Osveštanog

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave prepodobnog Teodora Osveštanog. Bio je učenik svetog Pahomija.

Rođen je i odrastao kao nevernik, ali kao mladić poverovao je u Hrista i krstio se. Kada je čuo za svetog Pahomija, došao je kod njega u manastir tajno od svojih roditelja. Sveti Pahomije ga je zamonašio i zavoleo zbog njegove neobične revnosti i poslušnosti.

Kad mu je došla majka da ga zove natrag kući, on joj se nije hteo ni javiti, nego se molio Bogu za nju, da bi i nju Bog prosvetio istinom. I zaista, majka je videći nedaleko ženski manastir, kojim je upravljala sestra Pahomijeva, stupila u njega i zamonašila se.

Posle izvesnog vremena došao je u manastir i brat Teodorov, Pafnutije, te se i on zamonašio. Jednom je episkop grada Panopolja pozvao svetog Pahomija da mu ustroji manastir za mnoge koji su želeli monaški život. Pahomije je uzeo sa sobom Teodora, i predao mu dužnost oko ustrojenja manastira.

Po smrti svetog Pahomija, Teodor je postao iguman svih njegovih manastira, i do duboke starosti upravljao je njima. Preminuo je 368. godine.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 16. maja po crkvenom, a 29. maja po gregorijanskom kalendaru.

