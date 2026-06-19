Najukusniji kolač od višanja: Nikad jednostavniji recept sa merom na čaše

Kolač sa višnjama kakav su nekada pravile naše bake svima je dobro poznat, a ovaj sa dodatkom sira biće posebno sočan. Priprema je vrlo jednostavna, nije vam potreban ni mikser, a sve mere određujete uz pomoć čaše. Za ovaj kolač koristite čašu zapremine 200 ml.

Sastojci

Za testo:

1 šolja brašna

1 šolja šećera

1 šolja griza

1 kesica praška za pecivo

1 kesica vanilin šećera

Za nadev od sira:

500 g svežeg sira

1 jaje

1 kesica vanilin šećera

250 g kisele pavlake

4 kašike šećera

naribana korica 1 limuna

Za nadev od višanja:

500 g višanja

3 kašike maslaca

3 kašike prezli

3 kašike šećera

sok od pola limuna

malo cimeta

Za preliv:

2 jajeta

250 g mleka

250 g slatke pavlake

2 kašike šećera

Priprema

Rernu prvo zagrejte na 180 stepeni, piše Coolinarka. Pleh namažite uljem. Sve sve suve sastojke pomešajte zajedno i podelite na 3 dela. U drugu duboku posudu izmešajte sastojke sa sirom. U tiganju rastopite maslac i dodajte prezle, pržite ih par minuta. Stavite na stranu da se ohlade i dodajte višnje, sok od limuna, šečer i cimet. U treću duboku posudu spremite preliv od jaja, mleka, nemućene slatke pavlake, mleka i šećera. Na pleh prvo sipate jedan deo sa suvom smesom, odozgo rasporedite pola smese od višanja, odozgo rasporedite pola smese od sira, pa ceo postupak ponovite da utrošite sav materijal. Odozgo prelijte smesom od jaja i pavlake. Ostavite 10-ak minuta da odstiji. Pecite 45 do 50 minuta. Kada je pečen ostavite da se dobro ohladi, pa ga secite na kocke i služite.

(Pančevac/Stil)