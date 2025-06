Sunčano i malo svežije vreme

Najniža temperatura biće od 14 stepeni do 21, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo svežije u odnosu na prethodni dan, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde se očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini, na istoku i jugu Srbije i jak, severozapadni vetar.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo svežije u odnosu na prethodni dan.

Najniža temperatura biće oko 20 stepeni a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Narednih dana biće pretežno sunčano. Za vikend jutra sveža sa temperaturama od osam stepeni do 15, a tokom dana u većini mesta od 26 do 30 stepeni, a sledeće sedmice ponovo i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 31 do 35 stepeni.

Biometeorološka prognoza Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i mentalno nestabilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u formi reumatskih bolova i neraspoloženja.

(Pančevac)

