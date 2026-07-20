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Evo koja prirodna sredstva drže bube daleko od vašeg doma

18:59

20.07.2026

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Foto: Pexels
Redovno čišćenje i održavanje doma može pomoći u sprečavanju pojave insekata. Održavanjem higijene i smanjenjem dostupnosti hrane i vode za insekte, privući ćete manje buba i ostalih štetočina.
Ipak, čist i uredan dom sve češće nije dovoljan u sprečavanju najezde insekata svih vrsta. Na svu sreću, postoji nekoliko prirodnih sredstava koja već imate u svojoj kuhinji, a koja možete upotrebiti kako biste se oslobodili insekata u kući.
NANA I LAVANDA
Biljke poput nane i lavande imaju jak miris koji odbija mnoge insekte. Postavite saksije s ovim biljkama na prozore ili vrata kako biste sprečili ulazak insekata.

Pixabay

BELI LUK
Beli luk takođe ima snažan miris koji odbija insekte. Stavite nekoliko čenova belog luka na stolove ili prozorske daske kako biste ih odbili.

Pixabay

KORE CITRUSNIH PLODOVA
Korice citrusa, poput limuna, pomorandže ili grejpfruta, sadrže ulja koja odbijaju insekte. Trljajte komade korice po površinama koje želite zaštititi.

Pixabay

SIRĆE
Sirće je još jedan prirodan repelent za insekte. Pomešajte jednake delove vode i sirćeta u boci sa sprejem i prskajte po mestima gde se insekti pojavljuju.

Pixabay

BORAKS I ŠEĆER
Za kontrolu bubašvaba, možete napraviti smesu od jednakih delova boraksa i šećera. Šećer će ih privući, a boraks će ih ubiti. Postavite ovu smesu na mestima gde primećujete bubašvabe.

PixabayFoto: Pixabay

ESENCIJALNA ULJA
Esencijalna ulja kao što su ulje eukaliptusa, ulje lavande i ulje čajevca imaju odbijajući efekat na insekte. Razblažite nekoliko kapi esencijalnog ulja u vodi i napravite sprej za prskanje.

Pixabay

Ove metode su prirodne i neškodljive za ljude i kućne ljubimce, što ih čini odličnim izborom za kontrolu insekata u kući. Ipak, imajte na umu da u slučaju ozbiljnijih infestacija, možda će biti potrebno koristiti profesionalne metode kako biste rešili problem.
(Pančevac)

Tagovi

bube Grad Pančevo Higijena doma Insekti Prirodna sredstva protiv insekata

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