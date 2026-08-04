WhatsApp zaključao naloge korisnicima širom sveta: Nije poznato šta je izazvalo problem

Hiljade korisnika širom sveta prijavile su da im je WhatsApp iznenada zaključao naloge i stavio ih „pod proveru“. Iz kompanije Meta potvrdili su da je došlo do problema i poručili da rade na njegovom otklanjanju.

Mnogi korisnici su prethodnih dana ostali bez pristupa svom WhatsApp nalogu, iako nisu menjali uređaj niti prekršili pravila korišćenja aplikacije. Umesto uobičajenog ekrana za prijavu, dočekala ih je poruka da je njihov nalog u procesu provere zbog usklađenosti sa uslovima korišćenja.

Korisnici masovno prijavljuju blokirane naloge

Na društvenim mrežama X i Threads pojavile su se brojne objave korisnika koji tvrde da su bez upozorenja izgubili pristup svojim WhatsApp nalozima.

Prilikom pokušaja prijavljivanja pojavljuje se obaveštenje da se aktivnost naloga i podaci o uređaju proveravaju kako bi se utvrdilo da li su u skladu sa pravilima platforme. U poruci se navodi da proces najčešće traje do 24 sata, nakon čega korisnici dobijaju obaveštenje o ishodu.

Za mnoge je problem nastao potpuno neočekivano, zbog čega su se zapitali da li je reč o grešci sistema ili bezbednosnoj meri.

Hi @Meta @WhatsApp My WhatsApp account got locked is under review. I was engaged in usual work and chats. It’s blocked for 24 hours and will affect my work directly. Please help with solution ASAP. pic.twitter.com/6nzjCOFmCi — Indrajit Deb Gupta (@idebgupta) August 3, 2026

Meta radi na vraćanju naloga

Iz kompanije Meta potvrdili su za strane medije da su upoznati sa problemom i da rade na njegovom rešavanju.

Kako su objasnili, sistemi za zaštitu korisnika svakodnevno blokiraju naloge za koje postoji sumnja da krše pravila ili predstavljaju bezbednosni rizik. Ipak, priznali su da se povremeno dogodi da legitimni nalozi budu greškom označeni.

Portparol kompanije istakao je da su već preduzete mere kako bi pogođeni korisnici što pre ponovo dobili pristup svojim razgovorima.

Još nije poznato šta je izazvalo problem

Meta za sada nije objavila šta je dovelo do velikog broja naloga koji su završili u procesu provere, niti je precizirala da li je problem ograničen na određene zemlje ili pogađa korisnike širom sveta.

S obzirom na to da WhatsApp koristi više od tri milijarde ljudi mesečno, i manji tehnički problem može pogoditi veliki broj korisnika.

Dok kompanija ne objavi dodatne informacije, korisnicima kojima je nalog stavljen pod proveru savetuje se da sačekaju završetak procesa i izbegavaju višestruke pokušaje prijavljivanja ili kreiranja novog naloga na istom broju telefona.

(24sedam)