Najbolje knedle sa šljivama: Uspevaju čak i početnicima, evo u čemu je tajna
Tajna mekanih knedli leži u tome da testo bude gnjecavije i mekše, a da se knedle odmah spuštaju u vodu čim ih formiramo.
Sastojci:
1 kg neočišćenog krompira
2 jaja
malo soli
250 g brašna
2 kašike ulja
15 šljiva
300 g prezli
100 ml ulja
Priprema:
Oguliti krompir i staviti u šerpu da se kuva. Nakon što se krompir skuvao, procediti vodu i dobro ga ispasirati. Sipati ulje u tiganj i staviti da se zagreje, pa dodati prezle, pa propržiti oko 5 minuta na tihoj vatri. U pire krompir dodati dva jajeta, pa dobro promešati i sipati postepeno brašno. Testo uzimati supenom kašikom i malo ga razvucite na dlanu. Na testo stavite očišćenu šljivu koju ste prethodno s spoljašnje strane uvaljali u brašno, a u sredinu šljive stavili malu kašičicu šećera. Preko šljive prevucite testo i oblikujte malu lopticu. Lopticu odmah spustiti u vodu dok ključa. Postupak ponavljati dok se testo ne potroši. Kada su kuvane, knedle vadoiti u tiganj sa prezlama, uvaljati ih u prezle sa svih strana pa vaditi na tanjir. Zatim ih posuti šećerom.
MEDITERANSKA SALATA: Savršen obrok za vrele letnje dane RECEPT
(Pančevac/Stil)