Najbolje knedle sa šljivama: Uspevaju čak i početnicima, evo u čemu je tajna

Tajna mekanih knedli leži u tome da testo bude gnjecavije i mekše, a da se knedle odmah spuštaju u vodu čim ih formiramo.

Sastojci:

1 kg neočišćenog krompira

2 jaja

malo soli

250 g brašna

2 kašike ulja

15 šljiva

300 g prezli

100 ml ulja

Priprema:

Oguliti krompir i staviti u šerpu da se kuva. Nakon što se krompir skuvao, procediti vodu i dobro ga ispasirati. Sipati ulje u tiganj i staviti da se zagreje, pa dodati prezle, pa propržiti oko 5 minuta na tihoj vatri. U pire krompir dodati dva jajeta, pa dobro promešati i sipati postepeno brašno. Testo uzimati supenom kašikom i malo ga razvucite na dlanu. Na testo stavite očišćenu šljivu koju ste prethodno s spoljašnje strane uvaljali u brašno, a u sredinu šljive stavili malu kašičicu šećera. Preko šljive prevucite testo i oblikujte malu lopticu. Lopticu odmah spustiti u vodu dok ključa. Postupak ponavljati dok se testo ne potroši. Kada su kuvane, knedle vadoiti u tiganj sa prezlama, uvaljati ih u prezle sa svih strana pa vaditi na tanjir. Zatim ih posuti šećerom.

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(Pančevac/Stil)