PRAVIMO LAŽNI AJVAR: Ovo je recept za jeftiniju varijantu a gotov je za pola sata

Na pijacama se mogu naći paprike šilje za ajvar, međutim, ne baš po pristupačnoj ceni. Stoga, odučujemo se za jeftiniju i bržu varijantu, koja je dovoljna kako bismo zadovoljili želju za omiljenim namazom, dok iščekujemo povoljniji trenutak za pripremu pravog. Naravno, ako želite i ovom ajvaru možete i ne morate da dodate patlidžan, a ukus možete dodatno obogatiti začinima, tako da bude ljut po ukusu.

Potrebno je:

8 komada paprike šilja

2 kašike ulja

4 čena belog luka

2 kašičice soli

začini po želji

Priprema:

Paprike za ajvar najčešće se peku na roštilju ili u rerni, ali najbrža opcija je pečenje u tiganju. Ako se odlučite za tu varijantu, birajte onaj koji ima poklopac, najbolje providni da možete da nadzirete „situaciju“.

Paprike operite, prosušite i poređajte ih da se peku na srednje jakoj vatri na malo masnoće. Kada su sa svih strana jednako pečene prebacite ih u vatrostalnu posudu ili činiju koju ćete prekriti prozirnom kuhinjskom folijom i ostaviti ih da se ohlade.

Kad su se ohladile, foliju uklonite i prionite na najzahtevniji korak ovog recepta – guljenje paprika i čišćenje od semenki.

Očišćene paprike stavite u blender, dodajte im ulje, očišćene čenove belog luka, so i začine po želji i izblendirajte do željene gustine.

Dobijeni ajvar prespite u sterilne staklene posude, dobro ih zatvorite i odložite na tamno i hladno mesto.

(Pančevac/jutarnji.hr)