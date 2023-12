MARINIRANI SVINJSKI BUT IZ RERNE Evo kako ga pravilno pripremiti da bude kao iz restorana RECEPT

Svinjski but iz rerne predstavlja pravu gozbu za sve ljubitelje mesa i tradicionalne kuhinje. Ovaj specijalitet je nezaobilazan na trpezama uoči praznika, kada se porodice okupljaju i dele zajedničke trenutke radosti.

U nastavku vam donosimo detaljno uputstvo koje će vam pomoći da pripremite ovaj gastronomski užitak u udobnosti svog doma. Uživajte u čaroliji pripremanja ovog neodoljivog jela sa svojim najdražima.

Svinjski but iz rerne

Sastojci:

1 svinjski but (oko 2-3 kg)

3 čena belog luka (sitno iseckana)

2 kašičice soli

1 kašičica crnog bibera

2 kašičice suvog začina po izboru

2 kašike maslinovog ulja

1 šolja pilećeg bujona ili vode

Sveže začinsko bilje po želji (npr. ruzmarin, timijan)

Uputstvo:

Priprema svinjskog buta

Oprati svinjski but i osušiti ga papirnim ubrusom. Ako je potrebno, ukloniti višak masnoće i kože.

Pravljenje marinade za but

U maloj posudi, pomešati sitno iseckan beli luk, so, crni biber, suvi začin po izboru i maslinovo ulje. Ova smesa će poslužiti kao ukusna marinada za svinjski but.

Mariniranje

Nanesite pripremljenu smesu na svinjski but, trljajući je ravnomerno duž celog komada mesa. Ako imate vremena, ostavite but da odstoji u frižideru kako bi se ukusi bolje sjedinili (najbolje preko noći).

Priprema za pečenje

Prethodno ugrejte rernu na 180 stepeni Celzijusa. Stavite svinjski but u veliki pleh za pečenje, dodajte šolju pilećeg bujona ili vode, i pospite sveže začinsko bilje po vrhu.

Pečenje u rerni

Pecite svinjski but u prethodno ugrejanoj rerni oko 30 minuta na 180 stepeni Celzijusa, zatim smanjite temperaturu na 160 stepeni i nastavite pečenje još otprilike 2-2.5 sata. Periodično prelivajte but sopstvenim sokom kako biste održali sočnost.

Provera spremnosti

Proverite da li je svinjski but gotov pomoću termometra za meso. Unutrašnja temperatura trebala bi biti oko 70-75 stepeni Celzijusa.

Hlađenje i serviranje

Izvadite but iz rerne i ostavite ga da se ohladi oko 15-20 minuta pre nego što ga isečete. To će omogućiti mesu da zadrži svoje sokove. Poslužite rolovan svinjski but uz priloge po izboru.

