JELISAVETA SA STRELIŠTA PITA Dete sam rodila van bolnice kako da ga prijavim?

„Dete sam rodila van bolnice, pa nije automatski prijavljeno kod matičara. Kako mogu da ga upišem u matičnu knjigu rođenih?”, pitala je naša sugrađanka Jelisaveta B. sa Strelišta.

Odgovor: Niste naveli koliko je vremena prošlo od rođenja deteta. Ako je prošlo više od 30 dana, tada se upis vrši po upravnom postupku, pa je potrebno da se jedan od roditelja, ako je dete rođeno u braku, ili oba, ako je rođeno van braka, obrate saradniku za lična stanja građana, kancelarija broj 6, u prizemlju zgrade Gradske uprave Pančeva. Ali ako roditelji i nisu dali saglasnost da dete odmah po rođenju za upis u matičnu knjigu rođenih prijavi zdravstvena ustanova, ispoštovaće zakonsku obavezu ako to sami učine u roku od 30 dana nakon rođenja deteta. Tada će naknadni upis izvršiti matičar u redovnoj proceduri. Ako je dete rođeno u braku, dovoljno je da u Matičnu službu u Gradskom uslužnom centru (uslužno mesto broj 14) dođe samo jedan roditelj. Ako brak nije sklopljen u Pančevu, morate priložiti i izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od šest meseci) i u svakom slučaju važeće lične karte za oba roditelja. Ali ako je dete rođeno van braka, tada je potrebno da oba roditelja lično dođu kod matičara i da sa sobom imaju i izvode iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu. Otac deteta tada daje izjavu o priznanju očinstva, a majka saglasnost na priznanje.

Usluga „Bebo, dobro došla na svet” u svim porodilištima u Srbiji omogućava automatski upis deteta u matičnu knjigu rođenih bez obijanja šaltera i po nekoliko dana kao što je bilo ne tako davno. Roditelji već u porodilištu potpisuju saglasnost da njihovo dete bude elektronski prijavljeno u matičnu knjigu, a jedino je potrebno da imaju važeće lične karte i da se saglase i o imenu i prezimenu deteta. Zdravstvene ustanove elektronskim putem dostavljaju prijavu matičaru na čijoj teritoriji je dete rođeno. Ali osim upisa u matičnu knjigu, to automatski znači da će dete biti prijavljeno i u knjigu državljana, da će dobiti lično ime, JMBG i prijavu prebivališta. Time se automatski dobija i zdravstveno osiguranje za dete i podnosi zahtev za dobijanje kartice zdravstvenog osiguranja, kao i eventualni zahtev za roditeljski dodatak i lokalna novčana davanja. Roditelji će putem SMS poruke biti obavešteni da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih, a izvod iz matične knjige i uverenje o državljanstvu će im biti dostavljeni na kućnu adresu. Ali ukoliko je dete rođeno van braka, roditelji su dužni da i pored elektronske prijave rođenja deteta dođu kod matičara kako bi otac dao izjavu o priznanju očinstva.

Zdravstvena ustanova će svakako, i ako roditelji ne daju saglasnost na elektronsku prijavu, nadležnom matičaru prijaviti rođenje deteta najkasnije u roku od 15 dana od dana rođenja. Kao što smo već naveli, potrebno je da roditelji u roku od 30 dana od dana rođenja deteta lično dođu kod matičara i da mu odrede ime i prezime i državljanstvo. Nakon toga matičar će Policijskoj upravi Pančevo dostaviti zahtev za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana, a nakon dobijanja tog broja pozvaće roditelje da preuzmu izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu za dete. Rođenje deteta van zdravstvene ustanove dužan je da prijavi otac deteta, a ako on nije u mogućnosti da to učini, drugi član domaćinstva, odnosno lice u čijem stanu je dete rođeno, ili majka čim za to bude sposobna, ili babica odnosno lekar koji su prisustvovali porođaju. Ako ovih lica nema ili nisu u mogućnosti da prijave rođenje, to može učiniti lice koje je saznalo za rođenje.

(Pančevac)

