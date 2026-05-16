Naunković: Evropa dolazi u Pančevo, a naš san se ovde ne završava!

Predsednik FK Železničar Zoran Naunković u intervjuu za klupski sajt i YouTube kanal, između ostalog, istakao je da je veoma značajno što Evropa sada dolazi u Pančevo.

„Veoma je značajno. Po prvi put će se u evropskim fudbalskim krugovima čuti za FK Železničar i za Pančevo kao grad fudbala i sporta. Potrudićemo se da u Evropi ne odigramo samo dve utakmice, već minimum četiri, uz naravno povoljan žreb. Možda ćemo tek u Nionu, na žrebu za Ligu konferencije, postati potpuno svesni ovog uspeha. Kao što sam rekao, ovo je neka vrsta sna koji dugo sanjam. Ali ovo sigurno nije kraj sna.Verovatno ću pravog značaja plasmana postati svestan tek u Nionu na žrebu. Ipak, verujem da će ovaj klub tek pokazati mnogo toga fudbalskoj Srbiji. Meni je veoma važno da se Železničar dopadne pravim ljubiteljima fudbala. Po reakcijama i pohvalama koje dobijamo sa svih strana, mislim da smo u tome uspeli. Ljudi vole da gledaju naš klub, bilo preko televizije ili uživo na stadionu, jer znaju da će videti dobar fudbal.

