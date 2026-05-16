Mladi kao pokretači promena: Dom omladine Vršac predstavio Volonterski centar

VRŠAC – U okviru programa osnaživanja i aktivizma mladih, Dom omladine Vršac održao je u četvrtak, 14. maja 2026. godine, edukativno predavanje u ovdašnjoj Poljoprivrednoj školi, posvećeno radu i misiji Volonterskog centra.

Tokom ovog susreta, srednjoškolci su imali priliku da se detaljno upoznaju sa samim konceptom i društvenim značajem volontiranja. Predstavnici Doma omladine predočili su im konkretne mogućnosti za uključivanje u predstojeće lokalne aktivnosti, kao i brojne benefite koje neplaćeni društveni rad donosi omladini. Naglašeno je da kroz volontiranje mladi ne samo da pomažu zajednici, već grade sopstveni kapacitet – stiču dragocena praktična znanja, razvijaju liderske veštine i dobijaju iskustva koja im kasnije mogu pomoći pri zapošljavanju.

Poseban akcenat tokom diskusije stavljen je na važnost aktivnog učešća mladih u društvenim procesima. Kroz primere iz prakse podvučeni su značaj međusobne saradnje, humanosti i razvijanja lične odgovornosti prema okruženju u kome odrastaju.

Iz Doma omladine Vršac najavljuju da je ovo predavanje samo deo šire kampanje. Ustanova će i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom sličnih edukativnih tribina, sa ciljem da pravovremeno informiše, motiviše i podstakne omladinu na aktivno uključenje u društveni život i humanitarni rad.

Organizatori su uputili javnu zahvalnost učenicima na izuzetnoj pažnji, kao i kolektivu Poljoprivredne škole na toplom gostoprimstvu i prepoznavanju važnosti ove teme za razvoj mladih generacija.

