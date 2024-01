SLIKARKA IZ KOVAČICE DOBILA DRŽAVNO PRIZNANJE SLOVAČKE Evi Husarik nagradu uručila Čaputova

Slikarki iz Kovačice Evi Husarik je predsednica Slovačke republike Zuzana Čaputova uručila najviše državno priznanje – medalju predsednika Slovačke republike za značajan doprinos za razvoj kulture i umetnosti Slovaka u inostranstvu.

Kovačičanka Eva Husarik našla se među 33 ličnosti kojima su uručena najviša državna priznanja Slovačke republike. Husarikovoj je na svečanoj ceremoniji u Koncertnoj sali Slovačke filharmonije u Bratislavi medalju predsednika Slovačke republike za značajan doprinos za razvoj kulture i umetnosti Slovaka u inostranstvu uručila lično predsednica Slovačke Zuzana Čaputova. Prema mišljenju grupe podnosilaca kandidature, Husarikova je najviše državno priznanje zaslužila za pola veka prenošenje dobrog imena Slovaka, a time i Republike Slovačke po svetu. U parohiji Slovačke evangeličke crkve u Kovačici organizovan je doček za Evu Husarik

Imam jako lepe utiske iz Bratislave pošto se ova nagrada malo kad dobije. Ovo priznanje moraju ljudi da zasluže. Cela ceremonija će mi ostati u lepom sećanju. Predsednica Slovačke je lepa baš lepe reči za mene i moj rad. To će mi ostati u sećanju.

– Eva je uljanim bojama počela da slika 1969. godine, kada i prvi put izlaže na manifestaciji Kovačički oktobar. Svoje motive crpi iz svakodnevnog života: najčešće slika svadbu, porodične svečanosti, krštenja, dečije igre, ali i čuvanje gusaka, rad u polju. Ono na čemu gradi svoju prepoznatljivost jeste što naglašava pojedine detalje, naročito jarkom crvenom, roze ili plavom bojom. Do sada je imala preko 30 samostalnih izložbi u zemlji i svetu, a kolektivno je izlagala više od 300 puta.

– Našu tradiciju ja prenosim na slike. Nosim od malena kovačički kroj i to slikam bez gledanja u nošnju. Ja to iz duše radim i te slike su mi najdraže, gde slikam svoj kroj i suknje, i to mi daje veliku radost.

Inicijatori da Husarikova dobije ovo prestižno priznanje su Galerija Babka, Slovačka evangelička crkva u Kovačici, Mesni odbro Matice Slovačke u Kovačici i Memorijalni centar Janko Buljik.

– Evu Husarik smo predložili da dobije od predsednica Slovačke prizanje zato što najbolje čuva slovačku tradiciju na slikama. Na njenim slikama imamo dosta moralnosti, što kod mlađe generacije nema toliko i na kraju, kod nje možemo videti i onog pokora, tačnije da ne treba odmah da trčimo za onim što vidimo.

Na susretu sa Husarikovom u Parohijskom dmu, govorili su i zamenica ambasadora Slovačke Republike u Srbiji Monika Šuhajdova kao i konzul Natalija Hrnčiarova i reći sekretar Ambasade Slovačke Republike Boris Konček. Slikari naivne umetnosti iz Kovačice su pravi ambasadori opštinem i zahvaljujući njihovom talent, posvećenosti i ljubavi prema zavičaju, Kovačica je sada tako blizu UNESCA.

