MIĆOVIĆ Rafineriji nafte u Pančevu počinje remont, ali zalihe su spremne za snabdevanje tržišta

Cena nafte na berzama proteklih mesec dana nije se mnogo menjala i od početka februara do sada barel se kretao u rasponu od 80 do 83 dolara, a sada se ta količina približila iznosu od gotovo 84 dolara.

Po rečima generalnog sekretara Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislava Mićovića, rast cena sirove nafte i derivata ne mora da se odrazi na cene goriva na pumpama, pošto cena nafte u svetu ima odloženo dejstvo.

– Cena nafte ima odloženo dejstvo na cene goriva na pumpama, odnosno do promena ne dolazi odmah – kaže Mićović. – Na cenu goriva, zapravo, utiču berzanske kontrakcije derivata nafte i one mogu imati potpuno drugačiji trend. On je ukazao da u Rafineriji nafte u Pančevu počinje remont, kao i da su spremne zalihe kojima će se snabdevati tržište. – Ovo je planirani remont i slično je svugde u svetu jer su rafinerije veoma složena postrojenja i moraju s vremena na vreme da se zaustave kako bi se zamenili ili popravili neki delovi koji već pokazuju simptome za zamenu, ali se dosta toga radi i preventivno – naglasio je Mićović.

Sve više punjača za električne automobile

U Srbiji je sve više punjača za električne automobile, a Tomislav Mićović kaže da se na poboljšanju te infrastrukture radi već duže vreme i to ne zbog novog zakona, koji je doneo tu obavezu, već zbog zahteva tržišta.

– Mnoge benzinske pumpe imaju ozbiljne punjače na svojim objektima i njihov broj se iz dana u dan povećava – kaže Mićović. – Međutim, benzinske stanice na auto-putu su jedini već izgrađeni objekti kojima se nameće obaveza ugradnje punjača i to u roku od dve godine, kada bude donet podzakonski akt. Svi drugi novi objekti moraju da ugrađuju punjače. Znači, novi rezidencijali objekti, nove poslovne zgrade moraće da imaju punjače za električne automobile.

Po njegovim rečima, ponuda dizel goriva i benzina na domaćem tržištu je dobra, a osim dizel goriva koje se proizvodi u Srbiji, ovo gorivo se i uvozi i procenat uvezenih količina menja.

– Udeo količina dizel goriva koje se uvozi u ukupnoj potrošnji dizel goriva u Srbiji u poslednjih pet godina se menjao pa je tako 2019. godine udeo uvoznog dizela zahvatao oko trećine potrebnih količina, a 2023. godine je to bilo do 20 odsto. Ti procenti se menjaju jer je reč o tržištu i sve dok tržišni mehanizmi funkcionišu, to je dobro za potrošača jer niko ne može da nametne uvozni dizel ukoliko nema mogućnosti da se on proda na domaćem tržištu – ukoliko nije konkurentan. To je dobar korektivni i konkurentski faktor za potrošače. Benzin se nešto manje uvozi i udeo uvoznog benzina u ukupnoj potrošnji ovog goriva na našem tržištu ne prelazi 15 odsto. Benzin je, generalno, derivat koga uvek ima dovoljno na svim tržištima jer se dizelom opredeljuje ukupna prerada i potrebe tržišta, a benzin dolazi tu usput kao proizvod – istakao je Mićović.

(Pančevac/Dnevnik/D. Mlađenović)

