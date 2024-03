Na snazi NOVI USLOVI za odlazak u PENZIJU! Granica za ŽENE je pomerena

Na snazi su novi uslovi za odlazak u penziju. U odnosu na prošlu godinu, granica je pomerena 2 meseca i ono će se nastaviti sve do 2032. godine kada će se granica za muškarce i žene izjednačiti.

Prema tome, sada žene radni vek mogu da završe sa navršenih 63 godine i 8 meseci života, i minimalnih 15 godina radnog staža. Prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjenom 2014. godine, predviđeno je da se do 2032. godine ženama godišnje povećava vremenski period za odlazak u penziju za dva do šest meseca, sve dok se ne stigne do granice od 65 godina života. Petnaestogodišnji staž ostaje nepromenjeni uslov za sve to vreme.

Godine života za odlazak u starosnu penziju se ne gledaju ako osiguranik ima navršenih 45 godina staža. Tada se može penzionisati bez brige o starosnoj granici.

Ovo pravilo važi za oba pola, piše na sajtu PIO Fonda. Jedini uslov jeste da su im poslodavci sve vreme tokom 45 godina redovno uplaćivali doprinose. Zato bi na vreme trebalo proveriti M-4 obrazac. Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno.

(Pančevac)

