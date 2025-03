KULTURNI CENTAR: Program od od 3. do 9. marta

U okviru filmskog programa Kulturnog centra Pančeva, u dvorani, od 4. do 6. marta u 20.30 sati, na repertoaru je biografska drama “Priča o Eduardu Limonovu (Limonov: The Ballad), u režiji Kirilla Serebrennikova.

Uloge tumače Ben Whishaw, Viktoria Miroshnichenko, Sandrine Bonnaire, Tomas Arana, Corrado Invernizzi, Evgeniy Mironov, Andrey Burkovskiy, Masha Mashkova. Životna priča Eduarda Limonova predstavlja putovanje kroz drugu polovinu 20. veka. Limonov je postideološki radikal koji nije ni fašista, ni komunista, ni liberal, ni konzervativac, a zapravo je sve od navedenog. Ovo je rok avantura koja nas vodi kroz Moskvu, Njujork i Pariz, sve do sibirskih zatvora.

U okviru galerijskog programa i u saradnji sa Narodnim muzejom Pančeva, 6. marta u 19 sati u Galeriji savremene umetnosti biće otvorena izložba slika, printova i objekata Danijela Babića, pod nazivom “Smrt i društvo”. Izložba će trajati do 28. marta. Slađana Dragičević Trošić, istoričar umetnosti, u tekstu o izložbi navodi: “ Promišljajući o delima Danijela Babića, neminovno nam se nameće tema smrti – toliko da ista postaje sam život. Slično maksimi – šta je starije kokoška ili jaje, možemo da pitamo šta je starije smrt ili život. Možda sad nije toliko bitan odgovor na ova pitanja, koliko bi se pitanje moglo preformulisati: Koliko je života u smrti i koliko je smrti u životu?

Dve najizvesnije stvari u životu su starost i smrt. Obe su krajnje individualno protkane i gotovo da ne postoji mogućnost njihovog objektivnog objašnjenja, osim kroz fizičke promene (biološka smrt).” Danijel Babić rođen je 1967, u Gornjem Očaušu (BiH). Završio je Školu za dizajn „Bogdan Šuput” u Novom Sadu, diplomirao je na Višoj školi za likovne i primenjene umetnosti u Beogradu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu (Odsek slikarstvo, 1995). Učestvovao je na većem broju kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Do sada je priredio 81 samostalnu izložbu.

U okviru muzičkog programa, u dvorani, 3. marta u 19 sati na programu je humanitarni koncert MŠ „Jovan Bandur” Pančevo.

U Dvorani, 6. marta u 18 sati u organizaciji Plesnog studija “Balerina”, na programu je Koncert za mamu.

Koncert Amire Medunjanin zakazan je za 7. mart u 20 sati u Dvorani Kulturnog centra.

U dvorani, 8. marta, u 19.30, ÜNNEPI FOLKMŰSOR – SVEČANA NARODNA PREDSTAVA Bekecs Neptancsinhaz iz Bekeča, Transilvanija/Rumunija.

U okviru pozorišnog programa za decu, na Sceni KCP-a, 5. marta u 18 sati na repertoaru je predstava “Mesto na koje se uvek rado vraćam”, Fondacije „Neozoik”. Autorke i izvođači su Petra Milićević, Ana Dimitrijević, Ljubica Vujović, Iris Radovanović, Paulina Gajan, Zoja Medenica, Minja Kozlovački, Nikolina Jovanović, Željana Zlatković, a mentori na projektu Tijana Grumić i Danilo Brakočević. Mesto na koje se uvek vraćam je vremeplov koji nas vozi u prošlost, ali i budućnost. Za početak, otišli smo 200 godina unazad. Putujemo u staro Pančevo, na balove u Vajfertovoj pivari, kada je to bilo glavno mesto okupljanja. Ovu predstavu pravile su najmlađe sugrađanke, ali ona nije samo za decu, to je predstava za sve. Ulaz na program je besplatan.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sat, subotom od 11 do 21 sat, dok je nedelja neradni dan.

(Pančevac)