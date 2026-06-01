Dinamo do boda u 93. minutu: Marković utišao Staru Pazovu u finišu meča

Fudbaleri Dinama 1945 uspešno su prebrodili jedno od najtežih gostovanja u prvenstvu. Pančevci su u pretposlednjem kolu Srpske lige Vojvodina odigrali nerešeno 1:1 protiv ekipe Jedinstva u Staroj Pazovi, osvojivši veliki i izuzetno važan bod.

Domaći tim je nametnuo terensku inicijativu tokom prvog poluvremena i na pauzu otišao sa prednošću od 1:0. Ipak, nastavak susreta doneo je potpuno otvorenu i borbenu igru sa pregršt zrelih šansi na obe strane terena.

Kada je delovalo da će bodovi ostati u Staroj Pazovi, usledila je nagrada za veliku borbu i veru gostiju do poslednjeg sudijskog zvižduka. U 93. minutu utakmice, Damjan Marković je zatresao mrežu domaćina i doneo Dinamu potpuno zasluženi remi.

