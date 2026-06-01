Važno obaveštenje za Pančevce: U sredu počinje suzbijanje krpelja na javnim zelenim površinama

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Eko-San Plus“ D.O.O. započeće tretman suzbijanja krpelja na teritoriji grada Pančeva u sredu, 3. juna 2026. godine.

Akcija će se sprovoditi na javnim zelenim površinama u gradu, uključujući parkove, šetališta i izletišta. Kako navode iz ovog preduzeća, početak i realizacija tretmana direktno zavise od vremenskih prilika, pa će se suzbijanje krpelja sprovesti ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi.

Građanima se savetuje da tokom tretmana oprezno koriste javne zelene površine i povedu računa o svojim kućnim ljubimcima.

(Pančevac)