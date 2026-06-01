Pančevo Servisne informacije

Važno obaveštenje za Pančevce: U sredu počinje suzbijanje krpelja na javnim zelenim površinama

12:47

01.06.2026

Podeli vest:

pexels-erik-karits

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Eko-San Plus“ D.O.O. započeće tretman suzbijanja krpelja na teritoriji grada Pančeva u sredu, 3. juna 2026. godine.

Akcija će se sprovoditi na javnim zelenim površinama u gradu, uključujući parkove, šetališta i izletišta. Kako navode iz ovog preduzeća, početak i realizacija tretmana direktno zavise od vremenskih prilika, pa će se suzbijanje krpelja sprovesti ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi.

Građanima se savetuje da tokom tretmana oprezno koriste javne zelene površine i povedu računa o svojim kućnim ljubimcima.

(Pančevac)

Tagovi

Eko San Plus javne zelene površine obaveštenje građanima Pančevo Suzbijanje krpelja

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.