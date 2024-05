ED PANČEVO Bez struje u četvrtak potrošači u Pančevu, Omoljici, Dolovu, Beloj Crkvi, Kovačici

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u četvrtak, 23. maja, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Omoljici, Dolovu, Beloj Crkvi, Kovačici.

Pančevo

08:00 – 13:00 – Bavaništanski put od Doma slepih ka Bavaništu (sa prosecima).

08:30 – 10:00 – Cerska, Jasterbačka, Osogovska, deo Šarplaninske oko restorana David.

11:00 – 12:30 – Slavnih Slovena.

11:30 – 12:15 – Bukuljska.

Dolovo

08:45 – 14:45 – Bavaništanski put od Ž.Zrenjanina do JNA, Borisa Kidriča od Bavaništansko puta do Zimske, Prvomajska od Borisa Kidriča do Bratstva Jedinstva, Bratstva Jedinstva od Prvomajske do Zimske.

Omoljica

09:30 – 10:30 – Branislava Nušića od Tanaska Rajica do Vuka Karadžića, Tanaska Rajića od Maksima Gorkog do kanala, Knjaza Miloša od Maksima Gorkog do kanala.

Bela Crkva

08:30 – 14:30 – Žarka Zrenjanina, neparna strana od ulice Vojske Jugoslavije do ulice Jovana Popovića.

Kovačica

09:00 – 13:30 – Jana Jonaša od Sladkovićeve do Mihajla Pupina

(Pančevac)