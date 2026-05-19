Brestovčani obeležavaju seosku slavu Spasovdan šarolikim programom

Brestovčani obeležavaju svoju seosku slavu Spasovdan u četvrtak, 21. maja, kada će biti upriličen verski, kulturni i zabavni program.

Svečani dan po tradiciji počinje u 9 sati liturgijom u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg.

Program se nastavlja od 18 sati na platou ispred Doma kulture, kada će najmlađa publika moći da uživa u dečjoj predstavi „Bajka o čarobnom ogledalu“, dok je za sat kasnije predviđen nastup lokalne folklorne grupe.

Finale će biti koncert estradne zvezde Darka Filipovića, sa kojim će pevati i njegova koleginica iz Pančeva Minja Stanković.

Sve to vreme u Domu kulture biće otvorena i izložba fotografija pod nazivom „Brestovac kroz vreme“, koja će posetiocima pružiti priliku da se kroz stare fotografije podsete istorije i razvoja sela.

I naposletku će udruženje „Zlatni karaš“ u subotu, 23. maja, na seoskoj plaži na Ponjavici prirediti nadmetanje pod nazivom „Pecanjem protiv droge“, pa će se u 7 sati takmičiti seniori, a dva sata kasnije i juniori.

(Pančevac/J. Filipović)

